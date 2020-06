Grå skyer og varmt vand ved Venedigs åbning

Og selvom sommervejret ikke viste sig fra sin bedste side, var der alligevel flere, som lagde vejen forbi den gamle badeanstalt for at tage en dukkert.

For Kasper Lomholdt, som er leder af Sidesporet, som Søbadet Venedig hører under, er der intet nyt i, at åbningen ikke sker i bragende solskin og med temperaturer i nærheden af 30 grader. Det har han prøvet før.

- Jeg ser frem til, at vi får en god sæson. Mange skal formentlig være hjemme denne sommer. Og samtidig er badestationen ved Filmtorvet lukket på grund af vandkvaliteten. Så det her et oplagt sted at tage hen både for børn og voksne, hvis man vil have en dukkert i trygge og sikre omgivelser, fortalte Kasper Lomholdt ved åbningen.