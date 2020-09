Gourmet-restauratør satser på pizzaer

Men her og nu er der altså alt for stille i Maskinværkstedet. Dermed er der plads til at afprøve en light-udgave af et koncept, som Henrik Nielsen har haft liggende i skuffen. Der står nemlig en prima stenovn i Maskinværkstedet, og den skal i brug, når restauranten i morgen popper op med en lille middelhavsmenukort.

- De reglerne er temmelig diskutable, synes jeg. Jeg er selvfølgelig helt med på, at vi skal have bremset corona-smitten. Men jeg synes ikke, det er sagligt velbegrundet at skære hele nattelivet over én kam. Jeg er sikker på, at vi godt kunne have åbent på SuRi nogle timer mere uden, at det ville øge risikoen for smitte, siger Henrik Nielsen.