Kundby Gospelkor optræder i Jyderup, når Julemanden har været på besøg og træet er tændt. Privatfoto

Gospelkor lover at sætte fut i julestemningen

Holbæk - 23. november 2017 kl. 18:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når juletræet er tændt og Julemanden har besøgt Jyderup, fredag den 24. november, slår korleder Dea Skovshoved tonen an til en gospelkoncert, der nok skal få temperaturen til at stige hos publikum.

- Normalt hører man gospelkoncerter i en kirke, og jeg mener faktisk også at kirkerummets akustik og dynamik er optimalt for vores koncerter, men selv om vi står i musikteltet, så giver vi den fuld gas og har justeret vores program ind efter den folkefest, vi er inviteret til. Der er juletema i byen, og vi bidrager med at få fut i julestemningen, lover hun.

Koret har omkring 30 medlemmer, som øver sammen en gang om ugen - og giver koncerter - eksempelvis ved Lystændingsfesten i Jyderup.

- Der er simpelthen en fantastisk stemning omkring gospel. Dirigenten, altså mig, arrangerer korets stemmer og harmonier. Jeg kan ikke se publikum i løbet af koncerten, da jeg jo arbejder med at styre koret, men jeg kan sagtens se glæden og begejstringen i sangernes øjne.

De udfører jo harmonierne, der er dikteret af mig, og når de mærker dynamikken, så stråler de. Det er en fantastisk følelse, man som korleder får, når det hele fungerer.

Korets medlemmer er afhængige af hinanden, de lytter og agerer i forhold til de andres stemmer, imens jeg støtter og dirigerer dem. Det er et teamwork, hele vejen igennem, og jeg skal lige hilse og sige at det altså kræver selvtillid at stille sig op og synge som de gør, for selv om det ikke lyder sådan, så er det amatører med en fælles interesse man oplever »fyre den af«.

Deres glæde ved at synge leves ud ved koncerterne, og vi går meget op i at vores øveaftner også er sprudlende. Kundby's gospelkor skal ikke være stringent, det er langt vigtigere at få videregivet noget livsglæde der batter, fortæller korlederen.

Koret optræder klokken 18.30 i Musikteltet ved Lystændingsfesten.