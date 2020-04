Golfklubs åbning i strid med kommunens tiltag

Holbæk Golfklubs bane ved Dragerup blev åbnet blandt andet på betingelse af, at man enten spillede alene eller to og to, hvor man almindeligvis er fire, der går en runde samme. Der var lukket for vand på banen, ingen måtte røre flagene på banerne og for eksempel river var fjernet fra bunkers. Holbæk Kommunes beslutning om at lukke for idrætsanlæggene sker for at bakke op om regeringens myndighedernes indsats for at minimere smitterisikoen af covid-19 og omfatter alle haller, idrætsanlæg, boldbaner og golfbaner med mere.