Golfklub sætter fokus på førstehjælp

Trygfonden har bevilget 22.500 kroner, og det rækker til tre kurser hver med 12 deltagere fra klubbens mange udvalg. Nogle har tidligere været på kursus, men har brug for at blive opdateret. For andre vil det være første gang, de prøver at anvende en hjertestarter.

- Vi er glade for støtten fra TrygFonden. Der er mange mennesker på golfbanen, og det er en relativ moden medlemsskare med en vis risiko for at få et hjerteanfald, konstaterer Ole Rasmussen.