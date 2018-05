Hanne og Jimmy Derosche er de nye forpagtere af restauranten i Holbæk Golfklub. De faldt blandt andet for den fantastiske udsigt på stedet.Foto: Per Christensen

Golfklub har fået en Albatros

- Vi spiller begge to golf og har arbejdet som kokke i mange år. Vi ville gerne kombinere de to ting og gik i gang med at kigge efter ledige forpagtninger i golfklubber. Og da vi så den her i Holbæk, var vi ikke i tvivl. Det er et fantastisk sted med en utrolig udsigt, og så er der et rigtig godt socialt liv på stedet, fortæller Hanne Derosche.