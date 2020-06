Bystranden i Holbæk er en af de strande, hvor Kær Event vil arrangere plogging løb til næste år.Foto: Palle Mogensen

Gør stranden ren - mens du løber

Holbæk - 28. juni 2020

Kær Event i Gl. Tølløse har fået 201.000 kroner af Miljø- og Fødevareministeriet, og pengene kommer fra ministeriet strandoprydningspulje.

Det tildelte beløb skal bruges på at arrangere motionsløb seks forskellige steder i Danmark til april næste år.

Men der bliver ikke tale om helt almindelige løb, men i stedet såkaldte plogging løb, hvor deltagerne samler affald sammen, samtidig med at de løber.

Navnet plogging er en kombination af jogging og det svenske »plocka upp«, som betyder at samle op.

Ved at deltage i løbet er deltagerne med til at beskytte miljøet samtidig med, at de får motion.

- Det er en spændende kombination af begge dele, som vi tror, at der er interesse for, fortæller Bo Lindrup fra Kær Event.

Han fortæller, at plogging løbene bliver lavet, så alle kan være med.

- Dem, der meget gerne vil løbe, sender vi nogle kilometer væk, mens børnefamilier har mulighed for at deltage gående. De bliver så sendt ud i nærheden af start- og målområdet, fortæller Bo Lindrup.

Som nævnt skal pengene gå til seks forskellige plogging løb, og de skal afvikles rundt om i Danmark.

Der er tale om Skallerup Klit i Nordvestjylland, Hjerting Strand i Esbjerg, Østerstrand ved Fredericia, Christiansminde Strand ved Svendborg, Albuen ved Nakskov og Bystranden i Holbæk.

Løb over hele havnen Med hensyn til sidstnævnte kan det hurtigt blive kedeligt, hvis plogging løbet kun skal foregå på selve stranden.

Men sådan bliver det ikke, fortæller Bo Lindrup.

- Stranden bliver mødested, men ellers er det meningen, at flere af deltagerne bliver sendt ud på ruter, der kommer rundt på det meste af havnen, fortæller han.

Umiddelbart kan det måske godt virke lidt langt væk, at Kær Event med base i Gl. Tølløse står for at arrangere løb i blandt andet Nordvestjylland.

Men det er der en god forklaring på, fortæller Bo Lindrup.

- Jeg løber selv og har stået for at arrangere en del løb i Løbeklubben Sparta, og i den forbindelse har jeg fået mange gode forbindelser til de lokale løbeklubber rundt omkring. Det er så dem, vi samarbejder med, så de kommer til at stå for al det praktiske arbejde i forbindelse med et plogging løb, forklarer han.

Kær Event forsøgte allerede i april i år at gennemføre et plogging løb i Holbæk, men det blev aflyst på grund af corona-udbruddet.

Men nu forsøger Kær Event at gennemføre løbet i september i stedet for.