Gøngerne invaderer Holbæk

- Det bliver sjovt. Både for publikum, men også for os på scenen.

- Jesper Klein og jeg tog i 10-15 år ud sammen og lavede forestillinger, hvor vi var to mand, der spillede 50 roller. Den første forestilling af den slags, vi lavede, var Gøngehøvdingen, og vi spillede den over 300 gange rundt om i Danmark, fortalte han.

Han fortalte en enkelt anekdote om dengang, de to var en tur i Aabenraa for at opføre netop Gøngehøvdingen.

- Mange steder havde den lokale forening et indslag inden forestillingen, og her var det en lektor, som med stor alvor fortalte om Svend Gønges store betydning for danskheden. Og imens stod vi ude bagved i vores åndssvage kostumer. Så da vi gik på, varede det lige et kvarters tid, før publikum kom sig over chokket, fortalte han.