Godt gang i salget af byggegrunde

Der er tilsyneladende fortsat købere til de nye byggegrunde, der udbydes i Holbæk by. Kort efter at 63 parcelhusgrunde er sat til salg på Oldvejen, er der hurtigt blevet solgt 12 grunde, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

- Det er mere, end vi havde turdet håbe på, for køberne skal lige have et tilbud fra os på grunden og huset, og så skal de i banken med tilbuddet. Vi forventer, at der er solgt en lille håndfuld mere inden for en-to uger, fortæller Søren Ravn, afdelingsdirektør hos HusCompagniet i Hillerød samt på salgskontoret, der åbnede på Kalundborgvej 6 A i Holbæk først på året. HusCompagniet har købt de to udstykninger i den nordlige del af Oldvejen med plads til de 63 byggegrunde.