Der er kun én ambulancebase i Holbæk Kommune, nemlig hos Falck i Holbæk by. Men ofte kommer ambulancen fra en Falckstation i en anden kommune. Princippet er "nærmeste ledige ambulance".

Godt at bo tæt på Falckstationen

Det viser en opgørelse fra Region Sjælland over de såkaldte responstider.

Opgørelsen er lavet for perioden fra 1. februar sidste år til 31. januar i år. Og den gælder alene de ordinære ambulancer.

Det er Falck, som kører ambulancerne for Region Sjælland. Og tallene viser - ikke overraskende - at det er en fordel at bo tæt på en Falck-station, hvis man bliver ramt af ulykke eller akut sygdom.