Gods åbner sig mere efter ejerskifte

I den kommende tid vil langt flere end tidligere få mulighed for at nyde de smukke rammer på og omkring Aggersvold Gods mellem Jyderup og Svinninge.

Både lokalbefolkningen og deltagere i møder, konferencer og familiefester med mere vil i højere grad komme til at kunne være med i aktiviteter på godset. Et af de første synlige tegn på de nye tider er, at gæstefløjen udlejes som bed and breakfast.

Det er den nye ejer af Aggers­vold siden marts i år, De Forenede Ejendomsselskaber A/S, der åbner op for flere aktiviteter, end der hidtil har været på stedet.

Flere koncerter - Vi vil holde flere koncerter i stakladen. Og vi har aftaler med større danske virksomheder om, at de vil holde møder og konferencer her. De kan lide at komme nogle steder, som er anderledes, og hvor de fleste ikke har været før, fortæller Jane Berg Wildenrath, der er møde- og eventmanager på Aggersvold Gods.

Ud over stakladen er der flere andre muligheder for at holde arrangementer på Aggersvold.

I den nuværende gæstefløj er der 20 værelser med en kapacitet på cirka 50 overnattende gæster. Den tidligere ejer, nu afdøde Johan Schrøder, havde planer om at opføre en ny bygning med 32 dobbeltværelser. En lokalplan fra 2016 åbner for den mulighed.

Overvejelser om flere værelser Den nuværende ejer har også overvejelser om at udvide antallet af værelser, dog ikke i form af en ny bygning.

- Der er et stort behov for overnatning i området. Der kunne indrettes værelser på førstesalen over hestestalden og over rytter­stuen. Alt er isoleret, så forholdene er klar til at indrette værelserne, siger Jane Berg Wildenrath.

Der er ikke truffet nogen beslutning om at udvide med flere værelser. Men hvis det sker, vurderes det, at der kunne blive plads til 30-40 nye værelser.

Der har i sommerperioden været stor interesse for at leje et værelse i gæstefløjen på Aggersvold Gods nord for Jyderup. Der blev åbnet for udlejningen efter bed and breakfast-konceptet, da De Forenede Ejendomsselskaber A/S i marts overtog godset.

- Gæsterne er kommet fra hele Danmark. De har lejet værelserne, når de har deltaget i familiefester, koncerter eller arbejdsrelaterede møder andre steder, fortæller Jane Berg Wildenrath.

De lyse værelser ligger i en gæstefløj, som er indrettet i den gamle stald langs voldgraven. Som et kuriosum kan nævnes, at der i gangen er et opvarmet skab til hvert værelse. Her kunne de ryttere, som tidligere var nogle af de faste gæster, hænge deres brugte ridetøj, før de gik ind på værelset.

De første aftaler på plads Fra efteråret vil fokus være på at få gang i udlejningen af de forskellige faciliteter til møder, konferencer, bryllupper, familiefester og lignende.

Med en overtagelse midt i corona-epidemien har det været begrænset, hvad der under den nye ejer har været af arrangementer. Men flere er på bedding, og de første aftaler om større virksomheders møder og konferencer er på plads.

Jane Berg Wildenrath har i 25 år beskæftiget sig med events, møder og konferencer, og hun ved derfor, hvad der kan sælge.

- Jeg ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Og der er indikationer på, at folk fra København er villige til at tage turen herud, hvor naturen har masser at byde på. Det kan for eksempel være firmaer, der holder teambuilding med middag og overnatning. Og arrangementet bliver 100 procent skræddersyet efter behovet. Og vi har haft de første sommerfester for virksomheder, fortæller Jane Berg Wildenrath.

Omfattende renovering En rundvisning på Aggers­vold Gods efterlader ingen tvivl om, at der ikke blev sparet på noget, da den daværende ejer, nu afdøde Johan Schrøder, stod bag en omfattende renovering af bygningerne. Det skete over en 10-årig periode og sluttede - for hovedpartens vedkommende - med stakladen i efteråret 2012.

Det var i høj grad med henblik på jagtridning og det, der blev benævnt hesteherregårdspension, at den daværende ejer renoverede stedet. Der blev dog også indrettet faciliteter til møder, konferencer, fester og lignende. Men det var begrænset, hvor meget disse faciliteter nåede at komme i brug, før Johan Schrøder blev alvorligt syg med kronisk lungefibrose.

Det betød, at han i maj 2017 satte godset til salg for en samlet pris på 150 millioner kroner, og aktiviteterne blev droslet ned til et minimum.

Johan Schrøder fortalte i oktober 2017 til Nordvestnyt, at han ikke kendte den samlede pris på renoveringen. Men det var i hvert fald over det dobbelte af udbudsprisen, altså over 300 millioner kroner på renoveringen.

Efter at have boet en del år på Aggersvold flyttede Johan Schrøder og hans kone, Marianne Nørgaard Schrøder, til Taarbæk, så han hele tiden kunne være tæt på et sygehus. Johan Schrøder døde i april 2019.

Multisalen i stakladen Det mest imponerende lokale på Aggersvold er den store multisal, der er indrettet i den gamle staklade. Bygningens oprindelige karakter er bevaret, selv om der på grund af bygningens ringe stand blev bygget en ny ydermur, men i den gamle stil. Desuden er den karakteristiske trækonstruktion fra gulv til loft bevaret. Der er 14 meter i højden.

- Akustikken er helt fantastisk. Vi er ved at planlægge koncerter og starter med klassisk og jazz. Men salen passer også godt til andre arrangementer, og vi har mange forespørgsler om at benytte den til bryllupper og konferencer, forklarer Jane Berg Wildenrath.

I den ene ende af stakladen ligger et separat lokale, magasinet, der er brugt til opbevaring og tidligere også udstilling af kareter. Det er med et mere råt look end multisalen, men det vil fremover også i større grad kunne bruges ved arrangementer. Den maksimale kapacitet i multisalen er 270 personer, og der arbejdes på at kunne hæve antallet af gæster til langt flere, i sammenhæng med magasinet.

Der vil fra magasinet blive åbnet op ind til industrikøkkenet, som ligger mellem de to lokaler i stakladen.

- Vi har udvalgt en håndfuld kokke, og normalt lejer man hele pakken. Vi vil gerne sikre et vist niveau på maden, siger Jane Berg Wildenrath.

Savværk og juletræssalg De Forenede Ejendomsselskaber A/S købte Aggers­vold i marts i år. Selskabet ejes af Jørgen Troelsfeldt, der er bosat i Schweiz. Hovedbygningen, der blev fredet i 1984, ejes privat af Jørgen Troelsfeldt, ligesom den var ejet privat af Johan Schrøder.

Der hører 366 hektar, primært skov, til Aggersvold. Samtidig med købet i foråret blev der erhvervet en del agerjord, som for snart 20 år siden blev frasolgt fra Aggers­vold til Kattrup Gods.

Aggersvold Savværk på Stokkebjergvej i den nordlige udkant af Jyderup by hører også med til godset.

- Her fortsætter vi med juletræssalget. Og i år vurderer vi, om vi skal have vores eget, udendørs juletræssalg på Aggersvold, fortæller Jane Berg Wildenrath.

Hun lægger også op til, at godset vil støtte de lokale håndværkere og andre, når der er arbejde, der skal udføres.

Der er en håndfuld faste medarbejdere på Aggers­vold, og det kan måske blive flere, når der for alvor kommer gang i udlejningen. Der kan også blive tale om at trække personale til fra hovedstadsområdet til de store begivenheder.

Uvis fremtid for stalden Hestestalden på Aggersvold blev nybygget i 2007 med både bad og solarium til hestene. Lige nu benyttes stalden ikke, og det overvejes, hvad dens fremtid skal være. Hesteinteresserede er kommet med bud på, hvordan den kunne anvendes.

Jane Berg Wildenrath nævner også muligheden for, at hestestalden kunne anvendes med et langt bord i gangen mellem hesteboksene. Så kunne der i boksene være gin­smagning eller boder ved et julemarked.

Ridehuset blev ligeledes nyopført i 2007 og indeholder en ridebane med de internationale mål. Den kan måske anvendes til arrangementer, hvor der ellers kunne være brug for at opstille et telt. Der kunne så lægges et gulv til det enkelte arrangement. Der er også et mødelokale i forbindelse med ridehuset og flere hesteinteresserede har spurgt om muligheden for foredrag, hvor deltagerne kan tage heste med.

Hjorte, fasaner og harer I forlængelse af ridehuset ligger en længe med rytterstue, administration og varmecentral. Rytterstuen anvendes nu til morgenmadsrestaurant, ligesom der kan sættes et langt bord op til selskaber.

Morgenmaden består blandt andet af boller fra Strids Mølle. I kølemontren er der blandt andet øl fra To Øl i Svinninge. Der tales også med bryggeriet om mere samarbejde, ligesom der generelt ønskes et samarbejde med lokale aktører.

Fra rytterstuen kan dørene åbnes ud til en terrasse, der ligger lige ud til parken, hestefoldene og skoven. Der er indkøbt en grill, som gæsterne kan låne gratis, og der er også masser af havespil og lidt legetøj til børnefamilierne.

- Hver dag er der hjorte, fasaner, ænder, gæs, harer og andre dyr at se, fortæller Jane Berg Wildenrath.

Tæt på rytterstuen er der en urte- og frugthave, hvorfra frugter og grøntsager bruges i maden og sættes frem til gæsterne. Et orangeri kan også anvendes til festerne.

I det grønne område bag rytterstuen er der til et konkret arrangement indlejet glamping-telte til overnatning.

Et mindre maskinhus mellem rytterstuen og hestestalden fik ikke den helt store omgang i forbindelse med renoveringen i 00'erne, men det sker nu.

I øvrigt er der blevet opgraderet til en virkelig god internetdækning på Aggersvold, og der er for nylig skiftet ud i de elektriske installationer for at minimere strømforbruget.