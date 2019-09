God »politinæse« og en smule held førte til 19-årig på flugt

- Da vores folk på vagtcentralen får melding om flugten, tænker de lidt over, hvordan den 19-årige har tænkt sig at komme væk fra Jyderup. Der er så et tog, der kører fra Jyderup Station omkring det tidspunkt, og vi beslutter at sende en patruljevogn til Holbæk for at tjekke toget, når det ankommer dér for i hvert fald at afprøve muligheden. Og det viser sig så, at den 19-årige er i toget, og han bliver anholdt i den forreste vogn. Så det er en kombination af en god »politinæse« og smule held, at vi kan anholde ham så hurtigt, siger Charlotte Tornquist.