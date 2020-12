Team Rynkeby er i julestemning og julehygger med ekstra mange bakker og lidt pynt i håret. Et af holdene gør her holdt i Andelslandsbyen. Privatfoto.

God forhjul fra Rynkerne

- Vi overholder alle corona-restriktioner og kører i hold på max 10 med forskellige startsteder og ruter, så vi overholder myndighedernes anbefalinger og heller ikke krydser kommunegrænserne, når vi træner, fortæller Charlotte Raeburn fra det lokale Team Rynkeby-hold. Hun tilføjer, at der også er fundet et alternativ til den indendørs træning på spinningcyklerne:

- Vi træner nu i mindst fire hold og alle hold kører forskellige steder og ad forskellige ruter. Maglesø, Igelsø og Ågerup er faste steder. Efter de nye restriktioner har vi også lavet et hold, der kører i Odsherred, da der er næsten 10 på årets Team Rynkeby-hold, som bor i Odsherred, forklarer Charlotte Raeburn.

Team Rynkeby arrangerer hvert år et velgørenhedscykelløb, og træner frem mod sommerens tour med målstreg i Paris.

Deltagerne skal kunne afsætte tid til at træne sig op til at kunne cykle 1300 kilometer på de otte dage, turen til Paris tager. Man betaler selv for alle udgifter, og de penge der samles ind gennem støttearrangementer og lignende, går ubeskåret til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.