Se billedserie Lokalerne på Nordvestsjællands VUC og HF ligger øde hen. Det betyder dog ikke, at alt er sat på stand by. Medarbejderne og kursisterne arbejder nemlig på nye måder. Privatfoto

God forberedelse gør omstilling nemmere

Holbæk - 27. marts 2020 kl. 18:28 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen for medarbejderne og kursisterne på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk er ligesom mange andre steder blevet ændret. Ikke til det umulige, blot til det lidt mere udfordrende.

Siden Danmark delvist blev lukket ned for at begrænse smitten med coronavirusset Covid-19, og alle uddannelsesinstitutioner blev pålagt at lukke, har alle medarbejderne på Nordvestsjællands VUC og HF omlagt al deres aktivitet, når nu de og kursisterne ikke kan mødes i undervisningslokalerne på Slotshaven.

I stedet foregår kontakten i disse dage via digitale platforme, mails og telefonisk kontakt. Og kursisterne har tilsyneladende taget godt imod tiltagene, og der meldes om stor studieaktivitet trods de ændrede vilkår. Det fortæller Pernille Brøndum, som er rektor på Nordvestsjællands HF & VUC.

- Nordvestsjællands HF & VUC er ikke lukket ned. Vi arbejder bare hjemmefra. Heldigvis har vi for længe siden sørget for, at vores it-systemer er gearet til, at vi kan arbejde hjemmefra. Og vores medarbejdere er opkvalificerede til at kunne arbejde i det digitale univers. Vi har en tæt kontakt til alle vores kursister, og alle yder en stor indsats, for at vi kan gøre vores kursister klar til sommerens eksaminer, siger Pernille Brøndum og fortsætter:

- For de allerfleste kursister er det en helt ny måde at arbejde på, og det mest optimale ville da have været, at vi havde haft mere tid til at gøre kursisterne klar til den nye arbejdsform, men god støtte kan også gives via telefon og virtuelle mødesteder, tilføjer rektoren.

Styrke på den lange bane? Skolens medarbejdere er altså vant til at arbejde med digitale løsninger.

For i efteråret 2018 blev det besluttet at indføre en ny læringsplatform (Canvas), som netop udnytter computerens mange fordele til at understøtte undervisningen.

Undervisere og kursister har i det seneste skoleår brugt platformen som det primære udgangspunkt for læring.

- Lidt ufrivilligt får vi udforsket de mange muligheder, der ligger i online undervisning. Måske kan det vise sig at være en styrke på den lange bane, siger Søren Orla Rasmussen, som er pædagogisk it-vejleder.

I skolens tre læringscentre arbejder kursisterne i eget tempo efter individuelt skema, som er baseret på deres faglige niveau.

Her er al deres undervisning allerede omlagt 100 procent til den digitale platform, og det er derfor muligt at udskifte klasselokalerne med det private hjem.

- Mine kursister er vant til, at der ligger ugeplaner i Canvas. De ved, at de altid kan se, hvad jeg forventer, at de skal lave, og de kan nemt finde ud af, hvornår deres opgaver skal afleveres. Nu, hvor vi ikke mødes hver dag, har jeg i stedet lavet instruktionsvideoer, som ligger sammen med deres opgaver. Jeg afholder daglige live-konferencer, hvor kursisterne frit kan koble sig på og stille mig spørgsmål. Det virker rigtig godt at »mødes« på nettet, siger Tina Christensen, som er lærer på Nordvestsjællands VUC og HF.

Mange af kursisterne har allerede søgt ind på videregående uddannelser. Trods den delvise nedlukning af landet arbejder de derfor stadig hårdt for at komme i mål med deres HF. Og her er det skolens opgave at støtte op om det på bedst mulig vis, lyder meldingen fra skolen.