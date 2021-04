Gnister stod op ad skorstenen

Mandskab fra Vestsjællands Brandvæsens station i Tølløse blev kort efter klokken seks søndag sendt til en adresse på Nyrupvej nord for Ugerløse.

Brandfolkene fik slukket for pillefyret og lavede et eftersyn på skorstenen. En skorstensfejer skal senere foretage et mere grundigt tjek af forholdene.