Glød antændte halm på marken

Den var brændt ud, men blæsten havde åbenbart fået en glød til at blæse over på en nærliggende mark. Her var der høstet, og gløden fik fat i den snittede halm.

Før brandvæsnet nåede frem, var det forsøgt at harve rundt om ilden i et forsøg på at stoppe den i at brede sig. Det lykkedes dog ikke helt på grund af de meget tørre forhold. Men brandmandskabet fik hurtigt kontrol over ilden, så indsatsen kun blev kortvarig.