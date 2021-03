Se billedserie Mai Mohr og Anders Toftegaard Jensen glæder sig til at byde de første gæster velkomne til Glamping ved Isefjorden. Foto: Kim Rasmussen

Glamping: Mai og Anders vil dele roen på Tuse Næs

Holbæk - 29. marts 2021 kl. 14:22 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

- Vi synes, det er så dejligt at bo her, og det vil vi gerne dele med andre, fortæller Mai Mohr og bakkes op af sin mand, Anders Toftegaard Jensen.

- Vi er to personer, der ofte har travlt, men efter at vi flyttede hertil, formår vi altid at have skuldrene nede, udtaler han.

Parret flyttede til Tuse Næs i februar 2020 og oplevede hurtigt, at roen sænkede sig over dem. For at dele oplevelsen af roen og naturen på Tuse Næs slår de to teltdugene op til Glamping ved Isefjorden.

Glamping er en sammentrækning af ordene glamourøs og camping og er overnatning udendørs i telt, men dog i en rigtig seng og under gode forhold.

Mai Mohr og Anders Toftegaard Jensen har valgt at omdanne en smuk rund træhal, som oprindeligt er ridehal, til glamping, hvilket betyder, at der nu står tre telte klar i den fine bygning, der har fri udsigt udover fjorden og til Holbæk by.

Her er der masser af mulighed for at nyde hinandens selskab.

- Man virkelig mulighed for at nyde tosomheden ved for eksempel at trække sig til naturen i området, for skov og badestrand ligger jo i gåafstand herfra, siger Mai Mohr.

Ud over de gode soveforhold giver glamping også en mulighed for at nyde naturen på Tuse Næs på en måde, der ikke er mulighed for på for eksempel et hotel. Her er ikke andre lyde end den fra naturen, hvor lærkens fløjten og havets brusen dominerer.

Med til teltet hører også adgang til parrets private strand, som ligger få hundrede meter væk. Desuden kan man leje fiskestænger, mountainbikes, få en guidet vandretur eller købe bålpakker med f.eks. snobrødsdej og pølser fra Hørby Pølsemageri. I det hele taget vil parret give mulighed for at prøve så mange lokale lækkerier som muligt, heriblandt vin fra Bognæs Vin, æblemost fra Tuse Næs Gårdmosteri, selvom gæster også kan bestille mad fra flere udbydere i Holbæk, hvis de ikke ønsker bålmad. Tilbuddene er mange, og de første overnatninger er bestilt.