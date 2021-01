Glæder sig til gaden igen er fuld af liv

Jesper Christensen har styr på de nye afstandskrav, men der er i disse dage langt imellem, at det bliver nødvendigt at bede kunderne vente oppe på gaden. De allerfleste bestiller nemlig vin og spiritus til udbringning.

- Vi er to på arbejde og leverer i øjeblikket mange varer. Vi kører lige nu januarudsalg med ekstra gode tilbud, som kunderne gerne vil benytte sig af. Det er blandt andet Grand Vinhandels mail-kunder, som har tilmeldt sig vores mailingliste. Der er i øjeblikket 300 på listen, og de får særligt gode tilbud og muligheden for at få nyhederne før andre, forklarer Jesper Christensen.

- Det går virkelig lidt trægt, for Holbæk er stort set en lukket by nu. Jeg savner virkelig livet i butikkerne og restauranterne her omkring, og glæder mig til, at jeg får så travlt, at jeg ikke har tid til andet end at ekspedere og få en god snak med kunderne. Til folk er i godt humør igen, og der er liv i gaden og ikke en ledig parkeringsplads i sigte, siger Jesper Christensten med smil i stemmen.