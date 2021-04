Det har været gymnastik hjemme på stuegulvet - eller slet ikke - under coronanedlukningen. Men fra 6. maj må ældre på blandt andet Lersøcentret i Vipperød igen mødes. Allerede fra den 12. april kan brugerne af specialtilbud få deres hverdag tilbage. Foto: Per Christensen

Glædens dage på vej med genåbninger

Holbæk - 09. april 2021 kl. 10:24 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

En bid af hverdagen er på vej tilbage for nogle borgere med genåbninger af aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.

Politikerne i socialudvalget og udvalget for ældre og sundhed i Holbæk har på det seneste møde sagt ja til genåbningen, der sker med de krævede restriktioner og anbefalinger om afstand, sprit og mundbind på grund af coronavirus.

12. april genåbner blandt andet Banehuset i Jyderup, Solgården og Jobbasen i Holbæk. Ældre må vente tre uger længere på at komme på de aktive centre og ældrecafeerne.

Indendørs aktiviteter i Banehuset i Jyderup, Multihuset i Holbæk og IF Ryttergården i Holbæk for psykisk sårbare borgere har været lukket siden midt i januar.

I stedet har der været tilbud som onlinecafé, onlinegruppe for angsthåndtering, gå-grupper, krolf, bålhygge, picnic og cykling.

- Det har stor betydning, at brugerne kan være aktive og mødes, og medarbejderne kan se, hvordan borgerne havde det. Jeg kan se, at åbningen bliver en proces, hvor der tages hensyn til borgere og medarbejdere, siger Jørgen Gybel Knudsen, formand for Holbæk Udsatteråd.

Svært at forstå lukning For borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har hverdagen under den seneste nedlukning været anderledes.

Deres fritidstilbud Kig Ind har været lukket. Men for nogle få, der ikke kan være hjemme, har der været nødordninger i aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet Solgården i Holbæk, ligesom nogle har været i beskyttet beskæftigelse.

Men de fleste har været hjemme i deres bolig, enten på et botilbud, hos forældre eller i eget hjem.

Kun beboerne på botilbuddet Søbæk Have i Jyderup har haft mulighed for at mødes, som de plejer, fordi der ikke kommer borgere udefra i aktivitetstilbuddet.

Mange af beboerne i botilbuddene kan ikke forstå, at de ikke må gå til det, de plejer.

Og selv om de er tålmodige - de har lært at vente hele livet - har det været svært og giver udfordringer, bemærker Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.

- Der har også været begrænsninger for besøgende, så det er godt at få åbnet, det betyder meget for dem at blive beskæftiget og få hverdag og rutine tilbage, tilføjer hun.

Også socialudvalgets formand Bente Röttig (SF) glæder sig over, at det er muligt at genåbne, og borgerne kan vende tilbage til deres fællesskaber og sociale kontakter.

Ældre får aktivt liv tilbage Når de aktive centre for ældre genåbner 6. maj, er det over fire måneder siden, der sidst blev spillet blandt andet bridge, dyrket stolegymnastik og nørklet.

Kun dagcentrene har været åbne for visiterede borgere, men med begrænsninger.

Genåbningen bliver en glædens dag, det er ventet med længsel, har flere brugerrådsformænd tidligere givet udtryk for.

De tror ikke, at håndsprit, mundbind, visir, afstand eller coronapas bliver et problem. Men de forventer, at nogle bliver hjemme af frygt for smitte, fordi ikke alle er vaccineret.

Også ældrecafeerne genåbner 6. maj, og her skal der ikke vises coronapas.