Glæde over udsigt til nyt sygehusvaskeri

Holbæk - 23. juni 2020 kl. 11:35 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen er endnu ikke truffet formelt, men med et solidt politisk flertal i Region Sjællands forretningsudvalg for at bygge et nyt sygehusvaskeri i Jyderup, ser det ud til at blive en formsag, når Regionsrådet skal bestemme placeringen af vaskeriet.

Dermed vil erstatningen for sygehusvaskeriet i Holbæk, der blev fuldstændig raseret ved en voldsom brand for lidt over to år siden, om ikke blive i Holbæk, så i hver fald i kommunen.

Det er borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) ikke overraskende meget tilfreds med.

- Det glæder mig utrolig meget, at arbejdspladserne bliver i Holbæk Kommune og placeringen i Jyderup er god for den lokale udvikling. Jeg har siden vaskeriet brændte været meget bekymret for, om arbejdspladserne ville forsvinde. Derfor har jeg været i tæt dialog med Region Sjælland om mulige placeringer, skriver hun tirsdag formiddag i en mail til dagbladet Nordvestnyt.

Ved Cementvejen Såfremt Regionsrådet beslutter sig for at pege på Jyderup, vil sygehusvaskeriet bliver bygget på et areal ved Cementvejen syd for Skovvejen. Den præcise placering er uklar, idet Region Sjælland tirsdag formiddag endnu ikke havde frigivet detaljerne i beslutningsgrundlaget.

Ifølge avisens oplysninger er placeringen betinget af, at Holbæk Kommune og Region Sjælland kan nå til enighed om nogle teknikaliteter omkring en adgangsvej til vaskeriet, men med borgmesterens udtalelse in mente tyder det på, at de to parter nok skal nå til enighed.

