På grunden, hvor den tomme bygning efter den tidligere Spar-­købmand ligger, er der planer om at opføre 12 rækkehuse. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Glæde over nye boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde over nye boliger

Holbæk - 22. september 2020 kl. 10:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var overordnet set ikke de helt store indvendinger mod de planforslag, som er fremlagt for Udby, da der i mandag aften var borgermøde om forslagene.

Mødet i Tuse Næs Hallen samlede 25 personer, inklusive politikere og repræsentanter for administrationen i Holbæk Kommune.

Forslagene til en ny lokalplan og et kommuneplantillæg er fremlagt i høring, og der er mulighed for at komme med skriftlige kommentarer frem til den 2. oktober.

Baggrunden for forslagene til det nye plangrundlag er, at der er kommet to konkrete ansøgninger om at kunne opføre rækkehuse i Udby.

Desuden benyttes anledningen til at gennemgang af bevaringsværdier og fastlæggelse af bevaringsbestemmelserne for en større del af Udby. I den forbindelse overføres nogle områder fra landzone til byzone, hvilket giver nogle skattemæssige ændringer. Kommunen er i gang med at gennemgå bygningerne, og hvilken bevaringsværdi de skal have i de tilfælde, hvor det er relevant. Der blev senest foretaget en gennemgang i 1992.

Rækkehuse i stedet for tom butik Den ene af de to ansøgninger om tilladelse til at opføre rækkehuse gælder grunden på Udbyvej 28 i den sydlige udkant af byen. Her ligger den forladte bygning, som tidligere huse Spar-købmanden.

Ejendommen har siden 2014 været ejet af Kaj V. Olsen, Udbyvej 25, og planen er at opføre 12 rækkehuse. På mødet mandag aften blev der stillet spørgsmål til indkørsels- og oversigtsforholdene. I det fremlagte forslag er ind- og udkørslen til de kommende rækkehuse placeret i den nordlige del af grunden. En nabo foreslog, at ind- og udkørslen i stedet flyttes til den sydlige ende.

Umiddelbart var vurderingen fra kommunens administrative medarbejder, at det ville ødelægge helheden i planen, men forslaget tages med i de videre overvejelser.

Cementtegl eller rigtige tegl? Det andet projekt gælder en ansøgning om at kunne bygge 17 rækkehuse på Udbyvej 79. Her ligger den gamle gård Rugtvedgård, som i foråret blev overtaget af Hans Ravn, Udby.

Her blev det drøftet, om der burde stilles krav om, at der bruges rigtige tegl i stedet for cementtegl, som er biligere. Bygherren oplyste, at krav om rigtige tegl ville fordyre projektet med cirka én million kroner, og det vil gøre det langt sværere at lånefinansiere byggeriet.

Der blev også henvist til, at der er brugt cementtegl ved nabobyggeriet på Lillegårdsvej.

-På mødet var der flere positive tilkendegivelser om, at der bygges nyt, for der er et marked for mindre, ældrevenlige boliger i Udby, fortæller Henning Olsen fra Tuse Næs Lokalforum.