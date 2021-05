Se billedserie Store genåbningsdag for aktiviteter for ældre blev udnyttet straks. Klokken 12 torsdag greb de billardkøerne, og efter et halvt års corona-pause kan Benny Nielsen (tv.) og Mogens Søegaard igen spille om ære og håneretten. Foto: Per Christensen

Glæde over igen at slå skæve og jagte håneretten

Holbæk - 07. maj 2021 kl. 13:55 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Sikke'n dejlig dag, det er i dag - lyden af kø mod kugle og væltede kegler gav smil ved billardbordet. Endelig genåbning, og Benny Nielsen, Karl Therkildsen, Leif Nielsen og Mogens Søegaard måtte igen mødes i det aktive center på Nytorv i Tølløse, spille billard, drille over »skæve« og være sociale.

De var hurtige til at genoptage en aktivitet i huset, der har været lukket, siden corona-pandemien igen lukkede landet i december 2020.

De fire modne herrer har ikke spillet, siden sæsonen sluttede sidst i november.

Der var ingen billard efter jul. Corona-restriktionerne forhindrede dem i at nyde at spille billard efter deres bedste evner og dyste om ære, håneret og en bajer.

Fællesskabet vigtigst - Vi er ikke særligt gode, og vi hænger os ikke i resultater, ud over taberne giver øl, og vinderne må drille. Det er godmodige og venskabelige drillerier, understregede Benny Nielsen og Mogens Søegaard.

De er henholdsvis yngste mand på 73 år og ældste mand på 89 år.

Fællesskabet omkring billardbordet og hyggesnakken er det vigtigste, når de fire i de sidste to-tre år har sat hinanden stævne omkring husets billardbord, tilføjede Leif Nielsen.

De spiller to timer om torsdagen og afløses af et nyt hold. Og det er kun til julefrokosten, at holdene spiller mod hinanden. Efter lidt snaps er de lettere at slå, lød det med smil.- Det sociale har stor betydning, det har været svært at undvære i et halvt år, bemærkede Karl Therkildsen.

Hverdagen tilbage I cafeen sad tovholderne på de mange aktiviteter i huset for at høre om retningslinjerne for at mødes.

Her var også glæde over, hverdagen vender tilbage, selv om der er forsamlingsloft frem til august og ind til videre krav om håndsprit, mundbind og afstand.

Aktivitetshuset er åbent, men det er op til tovholderne at beslutte, hvornår de vil begynde en aktivitet.

Mødet afslørede, at nogle straks er og går i gang, nogle venter nogle uger, nogle venter til efter sommerferien, mens andre overvejer at fortsætte i sommerferien.

Brugerrådet har sat datoer på arrangementer, og der bliver både brunch, høstfest og julefrokost, åbent hus og tovholdermøde, tur til jul i Tivoli og måske tur til Rosenfestival afhængig af, hvor mange passagerer, bussen må tage med.

Holbæk Kommune har 13 aktive centre med brugerråd, som lige nu skal håndtere en genåbning sammen med frivillige og tovholdere.