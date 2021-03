Vicedirektør Malene Grandjean på EUC Nordvestsjælland glæder sig til at byde nogle af eleverne velkommen på mandag og krydser fingre for, at efter påske kan alle modtage undervisning i afdelingerne. Foto: EUC Nordvestjælland

Glæde over at få lidt af hverdagen tilbage på ungdomsuddannelser

Holbæk - 11. marts 2021 kl. 15:47 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Elever skal have dokumentation for en negativ coronatest med, når de mandag møder på en af EUC Nordvestsjællands afdelinger i Nordvestsjælland. Uden bliver de ikke undervist, men vicedirektør Malene Grandjean tror ikke, det er et problem. Alle glæder sig til en delvis åbning, og hun glæder sig til at få elever tilbage og liv på uddannelsesstederne.

På de gymnasiale uddannelser i Holbæk og Kalundborg og på erhvervsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg, Fårevejle og Audebo skal afgangseleverne møde hver anden uge. Alle andre har en dags fremmøde kun til udendørs undervisning.

Og det giver mening og har positive effekter, understreger Malene Grandjean.

- At mødes fysisk giver faglig interaktion mellem eleverne og ikke mindst social interaktion. Og så er det godt at få de unge ud i frisk luft og ud på gåture. Det giver så meget mening for det sociale fællesskab og interaktion at mødes med klassekammeraterne, tilføjer hun..

Men udendørs undervisning har nogle lærere praktiseret før coronapandemien også i grundfag som dansk. Og underviserne har under nedlukningen været kreative.

Faglærere at kørt ud til eleverne med blandt andet værktøj, materialer og fødevarer, og der er lavet små praktiske opgaver og mad online foran kamera. På autolinjen har de unge arbejdet med deres knallerter og motorer online fra egen garage. Fjernundervisningen vil fortsætte, så længe der ikke er helt genåbnet.

Malene Grandjean krydser fingre og håber, at efter påske kan alle elever vende tilbage eller i det mindste komme lidt ind på værkstederne til de store maskiner.

- Vi har erfaringer fra efteråret med små grupper, at arbejde i zoner, holde afstand, spritte af, gøre ekstra rent og ingen kram. Vi kan nemt klare at have alle inde. Der har under nedlukningen været elever inde på grund af særlige omstændigheder, og vi har haft elever til svendeprøve løbende. Det har vi håndteret uden problemer, fastslår hun.

Med den delvise genåbning er det et krav på ungdomsuddannelserne at lade sig teste to gange om ugen. De får kun undervisning, hvis de kan vise en negativ test, der højst er 72 timer gammel.

- Jeg tror ikke, det bliver et problem. Eleverne, der er mødt under nedlukningen, har ladet sig teste, og det gjorde de også i efteråret. Men vi vil kontrollere alle, lige nu er afdelingerne ved at finde en model for kontrollen, ligesom de skal finde en model for ikke at være for mange samtidig, siger Malene Grandjean.

Alle vil være kontrolleret, før de modtager undervisning. Uden negativ test bliver de sendt hjem med fravær og ingen fjernundervisning.

Også lærere og ansatte skal møde med negativ test to gange om ugen. Og for at begrænse antallet også af lærere skal ansatte kun møde op, hvis deres opgave kræver det.