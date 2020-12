Najeb Eshaq (tv.) og sønnen Lemar Lukas Eshaq samler brugte Iphones ind og giver dem videre til trængte familiers børn. Foto: Elisa Hauerbach

Glæd børn med aflagte iPhones

Holbæk - 21. december 2020 kl. 07:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Kioskejer Najeb Eshaq og sønnen Lemar Lukas Eshaq fra Jyderup Kiosk og Telefix i Jyderup har her i december været i gang med en indsamling, der skal komme trængte familiers børn i lokalområdet til gode.

- Vi vil gerne hjælpe dem, der ikke har mulighed for at give deres barn en ny iPhone i julegave, selv om de har brug for en. Derfor opfordrer vi alle, der har (nyere) iPhones liggende, som de ikke bruger længere, til at donere dem til projektet. Når vi modtager telefonerne, vil vi gennemgå dem, sørge for reparation eller opgradering og derefter pakke dem ind som julegave med navn på modtagerbarnet. Gaverne lægges under butikkens eget juletræ, og der sendes invitation ud til børnene, der så kan hente deres pakke i butikken i løbet af julen, siger Najeb Eshaq, der er indehaver af Jyderup Kiosk, der ligger på Skarridsøgade 31 A.

Ønsker man, at ens barn skal have mulighed for at få en iPhone, uden at have råd til at købe den selv, kan man skrive en privat besked til Najeb/Jyderup Kiosk via Messenger, så tages der stilling til forespørgslen.

- Vi er her også for at hjælpe hinanden, og jeg ved, der er mange derude, som har deres aflagte iPhones liggende i skuffen, uden at bruge dem til noget, så hjælp os med at hjælpe andre, opfordrer kioskejeren.

Det er iPhone6, 6S, 6+, 7 og 8, man modtager og ganske gratis giver videre til trængte familiers børn.