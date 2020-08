Givtigt indbrud i villa

En tyv var mandag i dagtimerne på spil i Holbæks østby, hvor en villa i Heibergs Have er blevet grundigt ribbet.

Tyven brød ind via et vindue til et børneværelse, og så blev huset rodet igennem. Tyvens bytte omfatter computer, en række smykker, heriblandt en vielsesring, og kontanter. Husets beboere havde dog endnu ikke det fulde overblik, da indbruddet blev meldt til politiet.