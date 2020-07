Se billedserie Optiker Frode Østberg fra Byens Optik med et udvalg af solbriller til begge køn. Foto Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Giv øjnene en solsikker sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Giv øjnene en solsikker sommer

Holbæk - 03. juli 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Optiker Frode Østberg hos Byens Optik sætter fokus på solbriller og giver gode råd til en solsikker sommer for øjnene.

Solbriller fås i et væld af flotte designs og kan pifte enhver sommergarderobe op. Men de har også en vigtig sundhedsmæssig funktion.

- Sommerens varme dage venter derude, og det får de fleste danskere til at tilbringe mere tid ude under åben himmel. Men det er ikke kun blege arme og ben, der skal skærmes mod den skarpe sol; øjnene har også brug for beskyttelse, forklarer Frode Østberg og fortsætter:

- Om sommeren er UV-strålingen meget kraftig, og overdreven eksponering for sollys kan give både kortvarige og langvarige øjenproblemer. På kort sigt kan det resultere i blodskudte, hævede øjne og en overfølsomhed over for lys.

I ekstreme tilfælde kan man simpelthen blive solskoldet i øjet og kortvarigt miste synet delvist, fortæller Frode Østberg og tilføjer, at flere eksperter også mener, at strålerne fremmer grå stær.

- Et par gode solbriller gør det ikke kun mere behageligt at opholde sig i solen, de er også en vigtig beskyttelse for øjnene. Det bør derfor være lige så selvfølgeligt at bære solbriller som at smøre solcreme på huden, siger Frode Østberg«

Men hvilke solbriller skal man gå efter, når der findes så mange forskellige modeller, typer og kvaliteter? Ifølge Frode Østberg skal man først og fremmest afldare sit behov, inden man vælger solbriller. Det handler om at se på, hvor meget man skal bruge solbrillerne og i hvilke situationer.

- Hvis man bruger briller til dagligt, vil det være en god idé med et par solbriller med styrke. De kan også laves med flerstyrkeglas, så man har læsefelt i bunden og afstandsfelt i toppen - eller man kan få solbrilleglas, som kan klikkes uden på almindelige briller, slutter den lokale optiker.