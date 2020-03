Børnene mærker, at noget er anderledes. Husk at give dem en fornuftig forklaring, opfordrer Christina Krzyrosiak Hansen.

Giv børnene en forklaring

På en dag, hvor mange er sendt hjem fra arbejde, og hvor der er hamstrings-trængsel i supermarkederne, kan børnene ikke undgå at mærke, at noget er helt forkert.

»Til den voksne generation, der læser med, vil jeg i øvrigt skrive: Vi har som voksne et stort ansvar for at minde hinanden om, at børn hører, opfatter og registrerer langt mere, end vi tror. Husk at tale med dem og fortælle dem om, hvad der sker«, skriver borgmesteren.