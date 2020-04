I Holbæk er en samtalegruppe for sårbare piger mellem 13 og 16 år på vej, men organisationen GirlTalk mangler en gruppeleder. PR-foto.

Send til din ven. X Artiklen: GirlTalk vil booste unge pigers selvværd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GirlTalk vil booste unge pigers selvværd

Holbæk - 01. april 2020 kl. 16:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hjælpende hånd er på vej til at styrke unge pigers selvværd. Non-profit organisationen GirlTalk åbner en samtalegruppe i Holbæk og søger lige nu en gruppeleder.

EmpowR er et gratis tilbud om et frirum til unge piger fra 13 til 16 år, hvor de kan tale om tanker, følelser, krop, venner, skolen, forældre og ønsker. De kan hygge, slappe af, være trygge og få nogle redskaber til større selvværd og bedre trivsel.

- Det handler om identitet, og statistisk ved vi, at den aldersgruppe har det svært blandt andet med selvværd, følelser, krop og krav til tøj og udseende. De rammes mere af stress, angst, usikkerhed og mistrivsel end andre grupper, forklarer Nicola Voss fra GirlTalk.

Samtalegruppen ledes af yngre kvinder og giver deltagerne mulighed for i et trygt miljø at opdage, at de ikke er alene om netop de tanker og følelser, påpeger projektleder Sanne Gylling, GirlTalk.

Deltagerne mødes ti gange omkring temaer, og to frivillige står for aktiviteter.

Oprindelig var tanken at åbne i Holbæk efter påske, men GirlTalk har haft svært ved at finde gruppeledere, og med udbruddet af coronavirus covid-19 er der ikke længere en dato for åbningen.

Gruppelederne er frivillige og skal være mellem 22 år og 30 år, i gang med en relevant faglig uddannelse eller have erfaring inden for relvante områder, tid til at bruge cirka fire timer om ugen på gruppen og lyst til at gøre en forskel i de unge pigers liv.

Interesserede kan melde sig via GirlTalks hjemmeside. Før de »ansættes«, bliver der en personlig samtale.

De unge piger melder sig til gruppen også via hjemmesiden. Derefter bliver der en samtale med dem og deres forældre, da de er under 18 år. Det handler om betingelserne for at deltage i gruppen og om tavshedspligt.