Gik efter chips og kom med en ring

Patrick fik et ja fra sin Louise, som blev snydt for film, baconchips og en dateaften. Til gengæld fik hun det frieri og den ring, hun længe havde puffet på for at få - og det foran en næsten fyldt sal i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk.

Meen - han havde en plan. I månedsvis har han sammen med fotografen Henrik Omdal filmet til Magics hit med omkvædet »Why do you have to be so rude«. Kun få var involveret, blandt andet den kommende bruds far, som konstant afviser at give sin datter væk.