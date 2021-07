Se billedserie 45-årige Gert Møller Jensen overtog forstanderposten på Jyderup Højskole 1. maj. Fremadrettet vil han arbejde på at åbne højskolen endnu mere for omverdenen.Foto: Kenn Thomsen

Gert vil gøre højskolen til et fyrtårn

Holbæk - 04. juli 2021 kl. 19:26 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

- Jyderup Højskole skal være et fyrtårn for byen, kommunen og regionen. Jeg vil arbejde på at få gang i en masse aktiviteter, som kan være med til åbne højskolen endnu mere ud mod omverdenen. Få gang i ting, der er fællesskabende, og hvor alle kan være med i øjenhøjde.

Sådan lyder det fra 45-årige Gert Møller Jensen.

Den 1. maj afløste han Poul-Henrik Jensen som forstander på Jyderup Højskole.

Ligesom sin forgænger er han meget opmærksom på, at højskolen ikke bare bliver et sted, som folk i Jyderup går forbi og tænker, hvad mon der foregår der?

- Så vi forsøger at invitere folk indenfor på højskolen i forbindelse med forskellige arrangementer. Men jeg må erkende, at vi har fået en skidt start på grund af coronaen, fortæller han.

Gert Møller Jensen har en klar vision, men må samtidig slås med højskolens fysiske rammer.

Jyderup Højskole holder til i det tidligere Sølyst Slot, og bygningen har derfor mange år på bagen.

- »Slottet« er træt. Stort set alle vinduer trænger til en kærlig hånd, så vi er i fuld gang med at søge penge fra forskellige fonde, fortæller han.

Men bygningens tilstand er ikke det eneste problem. Også pladsen på højskolen kniber det med.

- Vi har seks hovedfag og forskellige bifag, og det er svært at få plads til alle uden at skulle flytte rundt hele tiden. Så ind imellem er det virkelig en rodebutik, hvor både elever og undervisere må rykke rundt for at få puslespillet til at gå op. Så jeg håber på, at vi på et tidspunkt kan få lavet en tilbygning, så vi bedre kan være her, fortæller Gert Møller Jensen.

Teater fangede interessen Han er født og opvokset i Slagelse.

Han flyttede til København som 19-årig, hvor han uddannede sig inden for administrativ økonomi.

- Det var egentlig ikke noget, som jeg rigtig havde taget stilling til, at jeg ville. Jeg fulgte bare med strømmen og fik mig en uddannelse, fortæller han.

Øjenåbneren kom 10 år senere, hvor han tog på et højskoleophold.

Her opdagede han betydningen af at forsøge sig med noget, som han egentlig ikke troede, at han interesserede sig for. I dette tilfælde var det tea­ter, og han blev så glad for det, at han efterfølgende blev optaget på dramaturgi-­uddannelsen.

Han fortsatte i teatrets verden og var blandt andet ophavsmand til teatret Superreal og har været koordinator i Holbæk Drama College.

Nu har han så igen skiftet spor og sat sig i forstanderstolen på Jyderup Højskole.

For ham er det vigtigt, at skolens elever udvikler sig menneskeligt.

- En højskole er ikke en uddannelses-institution, men en dannelses-institution. Det handler ikke om, at eleverne kommer her og lærer om et bestemt fag. Det er mere et spørgsmål om at udvikle dem som mennesker. Vi har en forpligtelse til at give dem en diversitet, som gør, at den enkelte elev får modspil til sine egne holdninger. Jeg kan huske en elev, som efter et ophold sagde: »Jeg ved ikke, hvad jeg lærte, men jeg vil altid huske det«. Det er for mig essensen af at være på en højskole, fortæller han.