Genstarter turné: Kan ikke holde kæft mere

Det er lykkedes at få Niels Hausgaard til at dukke op. Det gør han mandag den 24. august på Rotationen.

Koncertpausen er slut for Hausgaard og for musikklubben.

- Vi har i årevis drømt om at få Niels Hausgaard i musikklubben. Ja altid. Nu er det lykkedes, siger en begejstret Niels Bo Sohl Christensen, leder af Sidesporets Musikklub.

Han oplyser, at musikklubbens medlemmer og sponsorer først får tilbudt billetter.

Rotationen får desuden ny indgang: Via brandtrappen mod nord.

I marts var Hausgaard på en fin turné. Og så den 11. marts fik han og hans kolleger - med Hausgaards eget udtryk - besked på at holde kæft på ubestemt tid.

Garanti for bommerter

Han mener, at mange af de ting, der fyldte vores hoveder før coronaen, er rykket en del i baggrunden. Derfor vil han ud og lege med noget nyt materiale.

- Det bliver en aften med garanti for store og små bommerter. Og undervejs bliver der fine forglemmelser, som især ældre er så dygtige til, siger Niels Hausgaard her forud for hans Genstart-show i Holbæk.