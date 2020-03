Skiltet ved genbrugspladsen i blandt andet Holbæk bliver fjernet i morgen formiddag, hvor der atter åbnes for aflevering af affald. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugspladser åbner atter i morgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugspladser åbner atter i morgen

Holbæk - 30. marts 2020 kl. 11:13 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere har efterspurgt muligheden for at kunne komme af med affald på genbrugspladserne, der har været lukket i Holbæk Kommune i to og en halv uge. Også andre steder i landet har der været utilfredshed med myndighedernes anbefaling om at lukke genbrugspladserne.

Nu genåbner pladserne i blandt andet Holbæk Kommune, efter Kommunernes Landsforening lørdag har fået en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De vurderer, at genbrugspladserne igen kan åbne, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges.

Der bliver ikke åbnet på alle pladserne, men de to store genbrugspladser i Holbæk og Tornved vil holde åbent for private på hverdage klokken 10-17 og i weekenderne klokken 9-16. Tornved Genbrugsplads holder således ekstraordinært åbent på alle hverdage i denne uge.

Jernløse Selvbetjeningsplads åbner til at starte med udelukkende for erhverv på hverdage klokken 12-17, og der skal ringes først. Pladsen i Tølløse åbner ikke, da det vurderes, at det vil være meget få, der kan komme ind på grund af størrelsen. Genbrugspladsen på Orø følger de normale åbningstider.

Hold på affaldet så længe som muligt - Vi opfordrer vores kunder til at holde affaldet hjemme så længe som muligt, så vi sikrer, at det hele forløber godt for alle, og at vi fortsat kan holde åbent. Derfor vis hensyn og hold afstand til hinanden og medarbejderne, hvis du besøger vores genbrugspladser. Det er en fælles opgave at få det hele til at lykkes både inden og uden for pladsen. Det vigtigste for os er stadig at passe på vores kunder og medarbejdere, fortæller affaldschef Annette Vangslev fra Fors A/S i en pressemeddelelse.

For at forholdene er forsvarlige skal Fors blandt andet indføre adgangskontrol for at sikre, at antallet af mennesker på pladserne ikke bliver for højt. Der må således kun være 10 biler ad gangen på pladserne i Tornved og Holbæk og fem biler på pladsen i Nr. Jernløse. Fors opfordrer til, at der kun er én person i bilerne, der kører ind på pladsen. Derudover må kunderne forvente, at der bliver lang kø uden for genbrugspladserne.

- Vi har undersøgt mulighederne nøje, og vi bliver nok også klogere, når vi ser, hvordan det hele forløber. Så vi tager løbende bestik af situationen og tilpasser, så vidt det er muligt. Vi skal kunne følge med i forhold til bemanding og værnemidler, og så skal sikkerheden være på plads, siger Annette Vangslev.

- Det her er en helt ny og uvant situation for os. Derfor håber vi på stor forståelse fra vores kunder. Vi gør det bedste, vi kan, for at det skal blive en god oplevelse at komme tilbage på genbrugspladsen, siger Annette Vangslev.

Der arbejdes fra centralt hold på at udvikle et bookingsystem, som ikke er klar endnu. Hvis det senere giver mening at tage det i brug, vil det ske, så der kan bookes en tid til at komme af med affaldet.