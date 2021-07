En ny vej til flere frivillige kan være at åbne for prøvedage, hvor folk kan være frivillig for en dag i stedet for at afvise, straks de blive spurgt, om de vil have vagter i genbrugsbutikken. På prøvedagen kan folk se, at det er overkommeligt arbejde og opleve det sociale fællesskab. Foto: Per Jensen

Genbrugsbutikker hitter, men mangler frivillige

Holbæk - 30. juli 2021 kl. 12:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Genbrug er trendy. Kunder strømmer til genbrugsbutikkerne - det gør de frivillige derimod ikke, lyder det fra genbrugsbutikker. Det er op ad bakke at få nye i stedet for dem, der stopper eller ikke er vendt tilbage efter corona-nedlukning, oplever aktivitetsledere i hjælpeorganisationernes genbrugsbutikker i Holbæk Kommune.

I Røde Kors-genbrugsbutikken i Tølløse har man taget konsekvensen og skåret ned på åbningstiden - alligevel må nogle tage ekstra vagter, oplyser genbrugsleder Margit Nørrevang:

- Vi må respektere, at nogle tøver, da de fleste af os er ældre og i den sårbare gruppe. Men vi manglede også folk før corona. Tilbud står i kø til frivillige, og genbrugsbutik er ikke i så høj kurs.

Butikken i Holbæk melder ikke om problemer. Men i de mindre byer med et lille befolkningsunderlag er det svært, når der samtidig er bud efter frivillige til plejecentre og sygehuse, mener Margit Tilsted fra Blå Kors- butikken i Jyderup.

Ikke alle har svært ved at rekruttere frivillige, men det er en landstendens, melder hovedorganisationerne.

- Coronapandemien forstærkede en tendens, men vi bliver stadig flere med bud efter nogenlunde samme antal frivillige. Jeg håber på en ketchupeffekt, så mange strømmer til, når alle restriktioner er ophævet og de fleste vaccineret, siger Henrik Andreasen, genbrugsleder i Kirkens Korshær.

Men det er ikke nok - målet er at skabe sociale rum, som ikke kun ældre vælger, fastslår Karina Skovhauge, leder af detail og frivillighed i Folkekirkens Nødhjælp.

- Gennemsnitsalderen i genbrugsbutikker er »ret gråhåret«. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvordan yngre kan deltage, blandt andet på sociale medier, og vi skal reagere på undersøgelser, som viser, at mange ikke vil binde sig for lange perioder, tilføjer Ann-Christin Lystrup, sektionsleder i Røde Kors Genbrug.

Ny indgang til genbrugsbutikken er nødvendig,

Kom i praktik som frivillig en dag eller to. Prøvedage kan være en ny indgang som frivillige i genbrugsbutikker, siger Henrik Lehmann, formand for Røde Kors i Svinninge.

Som mange andre genbrugsbutikker mangler butikken i Hovedgaden frivillige, og som mange andre steder må det klares ved, at nogle tager flere vagter.

- I stedet for at binde folk til vagter efter en samtale har jeg en idé om at give dem mulighed for at prøve at sortere, prismærke, stå ved kassen og møde andre frivillige og kunder. Håbet er, at de får lyst til at fortsætte og først dér aftaler vagttider, forklarer Henrik Lehmann.

Nej tak til at være leder Det er frivilligt arbejde. Det skal der tages hensyn til i planlægningen, som nu også udfordres af en ulyst til at binde sig over lang tid, men gerne nogle uger ad gangen.

Det bider sig selv i halen, når der mangler frivillige, og nogle må tage ekstra vagter. Det kan få nogle til at stoppe og skræmme nye fra at begynde.

- Vi ser i stigende grad, at frivillige ikke vil påtage sig ledelsen. Det kan løses med delt ledelse og uddelegering af ansvar, siger Ann-Christin Lystrup, sektionsleder i Røde Kors Genbrug.

- Men vi har brug for en fast kerne og må så prøve at tage højde for ønsker om at kunne rejse, gå til eksamen, andre fritidsinteresser, andet frivilligt arbejde og sommerferie, erkender Margit Nørrevang, genbrugsleder i Røde Kors Tølløse.

Med kun 18 frivillige har butikken ikke længere åbent formiddage og lørdage. Reduceret åbningstid kan blive løsningen i andre butikker, hvis det ikke er muligt at få nye eller nok til at tage ekstra vagter.

- Efter to frivillige er stoppet, har vi mistet et fredagshold. Nu prøver vi at søge nye frivillige via Facebook, det har vi før haft held med. Det er ikke nemt, måske fordi vi har brug for faste frivillige. Det er nødvendigt, hvis jeg skal vide, hvad jeg kan planlægge ud fra. Men det er overkommeligt, vi får ikke stress, selv om det da kræver lidt arbejde at sætte på plads og holde butikken pæn og indbydende, fastslår Alice Jensen fra Røde Kors' genbrugsbutik i Regstrup.

Coronavirus spøger De fleste butikker har toholdsskift, og holdene møder oftest en gang om ugen. Og alle kommunens genbrugsbutikker gør meget ud af det sociale. Butikken skal være et godt sted at komme som frivillig.

Coronavirus og nedlukning gav udfordringer og spøger stadig mange steder. For mens frivillige blandt andet i Mødrehjælpens butik i Holbæk er vendt tilbage, har andre genbrugsbutikker frivillige, som tøver eller kun vil stå i baglokaler og sortere og mærke tøj.

Genbrugsbutikkers frivillige er oftest pensionister, og selv om de nu er vaccineret, vil nogle ikke løbe en risiko - eller de har fået smag for at være hjemme.

- Jeg håber, de snart får nok og brug for at komme ud blandt andre. Det er heller ikke sundt at isolere sig, mennesker har brug for at være sociale, lyder det fra Margit Tilsted fra Blå Kors' genbrugsbutik i Tølløse.

Også her må nogle tage dobbeltvagter, mens det hænger sammen hos Røde Kors i Holbæk og Folkekirkens Nødhjælp i Jyderup.

- Vi har også prøvet at søge på Facebook, uden held. Når vi spørger kunder, om de kunne tænke sig at blive frivillige, er svaret nej, de har ikke tid. Måske er de frivillige andre steder, der drives nærmest rovdrift på frivillige mange steder fra, og stadig flere ældre fortsætter med at arbejde, konstaterer Kirsten Reimers, Røde Kors i Jyderup.

Hun har stadig frivillige nok til at bevare åbningstiden modsat søsterbutikken i Tølløse.

- Vi har kun åbent fire timer om dagen, men det har kunderne opdaget, så vi oplever at have samme eller højere omsætning end normalt på én dag. Vi har ikke åbent om lørdagen, men holder åben lørdag 7. august, og her håber jeg på mange kunder og høj omsætning til gavn for vores hjælpearbejde, bemærker Margit Nørrevang.