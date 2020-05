Genbrugsbutikken er åbnet igen

- Det er dejligt at åbne butikken igen. Som frivillig kommer man tilbage til det fællesskab, vi har i butikken og kan samtidig begynde igen at tjene penge til verdens fattigste. Butikken bugner lige nu med nye forårsvarer, fordi mange har haft tid til at rydde op i skuffer og skabe i disse corona-tider. Vi blev lukket ned midt i et udsalg med 50 procent på alle varer. Det har vi valgt at fortsætte med indtil 11. maj, siger butiksleder Ruth Hansen, der arbejder som frivillig i butikken i Jyderup.