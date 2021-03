Fra venstre ses Tove Karlsen, Jytte Carlsen og Ruth Hansen, der alle er glade for at være tilbage i genbrugsbutikken. Foto: Elisa Hauerbach.

Genbrugsbutikken er åben igen

Holbæk - 08. marts 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

Der stor glæde at spore øjnene hos de frillige medarbejdere hos Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Jyderup.

Efter mere end to måneders nedlukning kan genbrugsbutikken igen slå dørene op. Det skaber stor glæde hos de mange frivillige, som driver butikken, og som har savnet at være en del af et fællesskab og samtidig gøre en forskel til gavn for verdens fattigste.

Der har været tomt og stille i genbrugsbutikken på Drivsåtvej 4 C i Jyderup, men nu kan butikken igen slå dørene op og invitere kunder inden for, selv om det bliver med vekslende åbningstider i starten. Det skyldes, at der kan være en gruppe frivillige, der gerne vil vente lidt med at vende tilbage til arbejdet.

- Vi glæder os rigtig meget over at kunne genoptage vores fællesskab, der er til gavn for verdens fattigeste. Vi har både savnet hinanden og vores kunder, siger kontaktperson Ruth Hansen.

Genbrugsbutikken i Jyderup har altid været et samlingssted for både frivillige kræfter og for kunderne. Derfor har nedlukningen taget hårdt på mange, som har følt sig mere ensomme og alene.

- Derfor betyder det rigtig meget for os, at vi igen kan være lidt sammen. Vi skal selvfølgelig fortsætte med at passe på hinanden og vores kunder, så alle kan være trygge ved genåbningen. Der vil være masser af håndsprit, afstand og masker, tilføjer Ruth Hansen.