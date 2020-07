Sådan så det ud forleden i gården bag Røde Kors Butikken i Holbæk, og andre gange har tøjet været spredt ud over et større område. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugsbutik er træt af »pose-tømmere« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugsbutik er træt af »pose-tømmere«

Holbæk - 11. juli 2020 kl. 16:31 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De frivillige i Røde Kors Butikken i Smedelundsgade i Holbæk vil allerhelst bruge tiden på at passe butikken og tjene penge til organisationens sociale arbejde i lokalområdet.

Men i den seneste tid har de måttet bruge en masse ekstra tid på at rydde op efter ukendte personer, som spreder genbrugstøj i baggården og i nogle tilfælde også i den nærliggende Gendarmergården.

- Vi opbevarer plasticsække med genbrugstøj i nogle metalbure i gården bag vores butik. Og nu oplever vi, at nogen tager sækkene, sprætter dem op, hælder tøjet ud på jorden og efterlader det der. Det er sket i perioder tidligere, men nu har det stået på i hvert fald i en måned, og det sker om ikke dagligt, så i hvert fald hver anden dag i øjeblikket, siger Kate Felby, formand for Røde Kors i Holbæk og aktivitetsleder i genbrugsbutikken.

Hun lægger ikke skjul på, at hun og de andre frivillige er særdeles trætte af, at tøjsækkene ikke kan være i fred, og de skal rende rund tog samle op efter »pose-tømmerne«.

- Men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi har ikke meldt det til politiet, for jeg tvivler på, at de har mange muligheder for at gøre noget, lyder det fra Kate Felby.

De sække, der bliver sprættet op, indeholder genbrugstøj, som butikkens personale har sorteret fra i de poser, som folk afleverer med aflagt tøj til Røde Kors.

- Når vi får tøj ind, sorterer vi det fra, som vi kan sælge i butikken. Resten bliver lagt i sække og kørt til Røde Kors' genbrugscentre i Køge og Horsens og solgt til kilopris, forklarer Røde Kors-formanden.

Værdien af tøjet i sækkene er altså ikke særlig stor, og samtidig vurderer Kate Felby, at der forsvinder ganske lidt fra de poser, der bliver sprættet op.

- Det handler ikke om værdien af tøjet, og jeg kunne ikke drømme om at melde det til forsikringen. Vi bliver bare så trætte af, at vi ikke kan have sækkene stående i fred, og vi ærgrer os over at skulle bruge tid på det, siger Kate Felby.

Røde Kors Butikkens fire-fem metalbure står i en lille baggård med uhindret adgang. Burene står under et halvtag, men de er ikke i sig selv lukkede, og det er derfor nemt at tage sækkene op, hvis man vil det.

- Vi har brudt vores hjerner med, hvordan vi kan sikre burene ved at sætte et eller andet på toppen af dem, men vi har ikke løsningen, konstaterer Kate Felby.

I stedet håber hun og de øvrige Røde Kors-frivillige, at dem, der roder i poserne, mister interessen for det igen.

- Vi ved ikke, hvem det er. Jeg er ikke sikker på, at det er hjemløse, som leder efter tøj, men vi har ført oplevet, at det sker i perioder og så går i sig selv igen. Det kan vi håbe, siger Kate Felby.