De stod i kø ved åbningen i 2018, og korshærslederen kunne godt ønske det scenarie igen. Men lige nu er Rasmus Hansen bare glad for, at genbrugsbutikken er genåbnet, og der igen kommer en indtægt til at drive varmestuen.

Genbrug giver optimsime i varmestue

Holbæk - 07. marts 2021 kl. 15:24 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Med en økonomisk håndsrækning fra kommunen nåede Kirkens Korshærs varmestue i kun at være lukket en dag i februar på grund af manglende indtægt fra den lukkede genbrugsbutik. Og varmestuen overlever, forventer korshærsleder i Holbæk, Rasmus Hansen. Optimismen skyldes genåbningen af butikken i Holbæk Mega Center, og en ny 50 millioner kroners pulje. Den skal kompensere de hjælpeorganisationer, som har mistet penge til det sociale arbejde på grund af coronalukkede genbrugsbutikker i 2020 og senest fra efter jul til 1. marts.

- Genbrugsbutikken åbnede i mandags, og salget er højere end normalt. Jeg tror, det er en blanding af nyhedens interesse og lysten til at komme ud og få en normal hverdag. Det holder nok et par måneder for så at nå et normalt niveau. Det er fint, bare der ikke kommer nye nedlukninger, understreger Rasmus Hansen.

Senere i år kan Kirkens Korshær på landsplan gøre netto-tabet op efter støtte fra puljer og hjælpepakker og indtægt fra genåbnede genbrugsbutikker.

I 2020 mistede Kirkens Korshær i alt 25 millioner kroner, og i 2021 har tabet været 2,5 millioner kroner om ugen.

- Det kan vi under ingen omstændigheder indhente i år, og jeg forventer, at der både for os og andre hjælpeorganisationer bliver en række følgevirkninger og nedskæringer, som vil få konsekvens for de svageste borgere, beklager han.

Ældre- og socialminister Astrid Krag (S) har oprettet en kompensationspulje på 50 millioner kroner som en håndsrækning til de humanitære organisationer, der har mistet penge til deres sociale arbejde på grund af nedlukkede genbrugsbutikker.

- Det er en dejlig og fantastisk nyhed, men det er en pulje, der skal søges. Og vi er mange, der har været ramt, så det er svært at vide, hvad Kirkens Korshær kan få, understreger Rasmus Hansen.

Kirkens Korshær måtte først på året melde ud, at blandt andet varmestuer lukkede, også den i Holbæk.

- Det ville have været alvorligt. I Holbæk har varmestuen været eneste åbne tilbud under den seneste nedlukning. Og heldigvis fik vi penge til lønninger. De frivillige ville ikke alene kunne klare opgaven, fastslår han.

Pengene rækker til løn i februar og marts, derefter skal genbrugsbutikken, puljen og eventuelle fonde og organisationer holde liv i den livline, som for eksempel hjem- og boligløse, misbrugere, psykisk syge og andre socialt udsatte har.

Problemet er ikke kun penge, mange frivillige har trukket sig tilbage på grund af fare for at blive smittet med coronavirus, og Rasmus Hansen frygter, at ikke alle vender tilbage.

Men det har næsten alle gjort i genbrugsbutikken, oplyser Thorbjørn Biltoft, der er genbrugsleder på Sjælland og Østfyn.

- Butikken i Holbæk Mega Center er stort set oppe i fulde omdrejninger. Der er normal åbningstid og nok frivillige til at holde den kørende, bemærker han.