Holbæk Kommune arbejder med en plan, hvor genåbningen på børneområdet sker over flere dage. For eksempel forventer kommunen, at genåbningen af daginstitutionerne tidligst vil ske fra torsdag den 16. april. Foto: Mie Neel

Genåbningen på børneområdet sker over flere dage

Holbæk - 09. april 2020 kl. 09:58

Rundt omkring i landet knokler kommunerne for at gøre klar til, at småbørnene og de mindste klasser på skolerne kan komme af sted fra onsdag den 15. april. Det gælder også i Holbæk Kommune.

Her er man nu kommet videre i planlægningen, efter man har modtaget retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. De stiller skrappe krav til blandt andet plads, mindre grupper og et højt rengøringsniveau.

For at kunne nå at indfri alle disse krav, inden børnene igen skal i kommunal dagpleje, daginstitution og skole, arbejder Holbæk Kommune lige nu med en plan, hvor genåbningen sker over flere dage.

Kommunen forventer at kunne genåbne dagplejen fra den 15. april, og at den tidligst kan begynde genåbningen af de øvrige dagtilbud fra torsdag den 16. april.

Det vil sige, at nogle dagtilbud vil åbne om torsdagen, mens andre først er klar til genåbning helt eller delvist fredag eller ugen efter.

På dagtilbudsområdet vil der således være en genåbning, som kommer til at strække sig over lidt længere tid, blandt andet på grund af de krav der stilles til arealet per barn og opdelingen i børnegrupper.

Holbæk Kommune satser på, at genåbningen af skolerne og skolefritidsordningerne begynder fra torsdag den 16. april.

På skolerne vil de første dage efter genåbningen hovedsageligt have fokus på trivslen og på at få lært alle at agere i den nye, forandrede hverdag, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Forældre med børn i dagtilbud og skoler vil høre nærmere om genåbningen på de enkelte skoler og dagtilbud fra de lokale ledelser. De konkrete planer vil blive sendt ud hurtigst muligt og senest den 14. april på Aula og Børn i Holbæk.