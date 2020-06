Siger udvalget for ældre og sundhed ja, kan der igen åbnes for udendørs aktiviteter for ældre i Holbæk.

Genåbning aktive centre på vej

Hverdagen i skyggen af coronavirus er på vej væk også for ældre borgere. Hvis udvalget for ældre og sundhed siger ja, er det planen at åbne for Holbæks aktive centres den 8. juni. Administrationen har spurgt brugerrådene om genåbning. Kun et par stykker er klar til at genoptage de indendørs aktiviteter. Derfor er anbefalingen til politikerne at vente med at åbne for aktiviteter som kortspil, nørklerier og stolegymnastik til september.

