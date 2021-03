Der er glæde og tilfredshed over at kunne genåbne uddannelser efter corona-nedlukning i flere måneder. Også selv om det kun er en delvis åbning med logistiske udfordringer for at få undervisning hver anden uge og test til at gå op. Foto: Christina Quist

Genåbning: Glæde overskygger udfordringer og manglende retningslinjer

Holbæk - 10. marts 2021 kl. 11:33 Af Margit Pedersen

Selv om det for nogle uddannelser kun er en begrænset genåbning, bliver flaget hejst på uddannelsesinstitutioner, højskoler og efterskoler. Glæden overskygger udfordringerne, lyder det fra blandt andet Pernille Brøndum, rektor på Nordvestjællands HF og VUC i Holbæk.

Der mangler retningslinjer, men med udmeldinger om genåbning og erfaring fra den delvise genåbning i nogle områder, er der gjort forberedelser.

Undervises i grupper På Efterskolen Smededal i Mørkøv gætter forstander Mads Granlien på, at alle 82 elever møder op mandag formiddag, viser negative testsvar og rykker ind i deres respektive huse.

- De og vi glæder os. Her har været enkelte elever et par dage om ugen, fordi der har været særlige forhold. Vi følger retningslinjerne fra februar, hvor nogle efterskoler måtte åbne, og vi er desværre rimeligt vant til at operere uden retningslinjer i starten, konstaterer han.

Efterskolen er bygget op omkring huse og kan opfylde opfordringen til undervisning i primærgrupper på 25-30 elever, der bor i to huse, hvor de deler bad. Men boblen er altid åben, da underviserne går ud og ind.

Holder åbent i påsken De og eleverne skal testes to gang om ugen. Det vil foregå på skolen, hvor Falck kommer med kviktest.

- Vi har aflyst besøg udefra, og vi opfordrer eleverne til at blive på stedet i så lange perioder som muligt. Normalt lukker vi i påsken, men i år regner jeg med, vi holder åbnet med forskellige tilbud, som kan få flere til at blive, siger Mads Granlien.

Alle, der har været hjemme, skal stille med et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt.

Ventetiden blev for dyr Det samme gælder kursister på Kunsthøjskolen i Holbæk. Her er udgangspunktet, at man bliver på matriklen og kun tager hjem, hvis det er meget nødvendigt.

- Ind til påske lejer vi en bus og kører til et testcenter. Efter påske sørger vi selv for at teste to gange om ugen. Vi er i kontakt med eleverne, som har forståelse for retningslinjerne. Alle vil bare tilbage og er klar til at teste, spritte af, holde afstand og tage hensyn, understreger Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen.

Også her bliver der ekstra projekter i påsken for at få kursisterne til at blive.

- Vi er klar på mandag, alle hjemsendte er kaldt på arbejde, og jeg regner med, at vi som sidste efterår underviser i større grupper, som ikke må være sammen, bemærker Michael Nielen.

Forventningen er, at cirka 65 kursister dukker op. Nogle har måttet melde fra, især fordi ventetiden har givet udgifter til bolig og mad, som har udhulet kontoen til højskoleophold.

VUC fyldes næsten op Mens det på efterskoler og højskoler er en samlet gruppe elever og kursister, har Nordvestsjællands HF og VUC en ekstra udfordring, som modsat betyder, at helt op til 90 procent af kursisterne vender tilbage til undervisning hver anden uge.

- Det skyldes vores enkeltfagselever, som i princippet alle er afgangselever, fordi de slutter faget til sommer. Det er så lidt kompliceret at tilrettelægge undervisningen, for de kombinerer fag, og den går ikke på grund af boble-kravet. Vi vil prøve at undervise i et måske to fag ad gangen hver anden uge. Det kan vi, når de samme kursister følger holdene. Nogle vil så ikke kunne deltage, og de fjernundervises, forklarer rektor Pernille Brøndum.

Men kravet er, at når der er fremmøde, skal kursisterne møde, med mindre de er smittet, i nær kontakt med en smittet eller syge, tilføjer hun.

- Vi er heldige. Vi kan tage eleverne i 9. og 10. klasse i den ene uge og hf'ere i den anden uge. På den måde kan lærerne også overholde kravet om kun at møde op hver anden uge, konstaterer hun.

Omkring test er det igen lidt mere kompliceret på VUC. Kursisterne på enkeltfag møder op på forskellige dage og rammer måske ikke lige en testdag på stedet. Nogle risikerer så at smutte igennem med smitte, og det må man være forberedt på.

- Men vores erfaring fra efteråret er, at der nærmest ikke er nogen, som bliver smittet på skolen. Min bekymring er inkubationstiden, det er måske den største udfordring, men med de to ugentlige test vil smitte hurtigt opdages og kunne inddæmmes, forventer både Pernille Brøndum og de øvrige skoleledere.