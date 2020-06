Helle Alring, Michael Johansen og Joakim Zinn besluttede at føre Gaya Musik videre, men har erkendt, at det aldrig bliver det samme uden Kim Alring. Gaya Musik lukker med udgangen af juni. Foto: Michael Johansen

Gaya Musik lukker den fysiske butik

Målet var at føre Gaya Musik videre i mindre målestok, efter indhaverens og Holbæks Mr. Musik Kim Alrings død i februar. Men uden hans ånd er det ikke det samme, og derfor har musikhandlerens kone og enke, Helle Alring, sammen med Michael Johansen besluttet at lukke den fysiske butik i Smedelundsgade med udgangen af juni.

- Vi talte om at fortsætte i en mindre forretning i Kims ånd. Men det er svært, og med nedlukningen på grund af coronakrisen har vi ikke haft så stort et salg og ingen indtjening på udlejning og installationer, forklarer Michael Johansen til Nordvestnyt onsdag. Har en eller flere musikere lyst og penge til at åbne en ny musikbutik i Holbæk, kan de købe restlageret.

Der er ophør, men ikke ophørsudsalg. Siden genåbningen har der været udsalg, og det fortsætter, til butikken lukker. - Det ville ikke være i Kims ånd bare at lade folk flå varer væk. Vi vil stoppe stille og roligt på en pæn måde. Der er råd til at lade det stå og efter juni flytte det til vores lager i byen. Derefter bliver det sat til salg på webbutikken, som Helle Alring og jeg genåbner. Den har været lukket i en periode, bemærker Michael Johansen. Joakim Zinn har været med i butikken, men stopper med udgangen af juni, og lejemålet er sagt op med udgangen af august.

Efter Kim Alrings død tog Helle Alring sammen med Michael Johansen og Joakim Zinn beslutningen at give Gaya Musik en chance.

Men med forbehold for, om de magtede det, og med Helle Alrings egne ord en erkendelse af, at hun jo kun er musikhandlerens kone, der har stået på sidelinjen.

Holbæks musikliv og kulturliv fik et chok, da beskeden om Kim Alrings død kom i februar.

Nu mister de også butikken, der var en de største i Danmark, og den hjælpende hånd, mange har fået af Kim Alring i årenes løb.