Gaya Musik er genåbnet

Efter Kim Alrings død blev der lagt mange blomster foran hans butik, Gaya Musik, i Smedelundsgade.Foto: Allan Rasmussen

Holbæk - 11. marts 2020 kl. 18:28 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik et chok gennem Holbæks musik- og foreningsliv, da Kim Alring pludselig døde på en ferierejse den 21. februar bare 62 år gammel.

Blandt andet betød det, at musikbutikken Gaya i Smedelundsgade, som han havde drevet siden slutningen af 80'erne på skiftende adresser i Holbæk, blev lukket, mens de efterladte forsøgte at finde ud af, hvad der skulle ske fremadrettet.

Men nu er Gaya Musik blevet genåbnet med henblik på at blive drevet videre i Kims ånd.

Det skriver hans enke, Helle Alring, sammen med Joakim Zinn og Michael Johansen på Facebook.

»Joakim vil være at finde i butikken og han afvikler alle planlagte lydjobs, samt tager nye ind.

Vi vil så vidt muligt forsøge at give samme service som tidligere, vel vidende at Gaya ikke er helt det samme uden Kim Alring.«, lyder det blandt andet.

Band åbnede butik

Gaya Musik tog egentlig sin begyndelse i bandet Gaya.

Niels Jørgensen, der er musiklærer på Vallekilde Højskole, var medlem af bandet dengang.

- Jeg havde mødt Kim på Holbæk Seminarium, og vi spillede vel nærmest noget, der kan beskrives som jazz-rock. Og det var sikkert sjovere at spille end lytte til.

- Når vi tog ud at spille, var vi nødt til at låne udstyr, der ofte var dårligt, så Kim overbeviste os om, at vi skulle købe vores eget. Så vi dannede et interessentskab og fik under Kims vejledning noget ordentlig udstyr, fortæller han.

Ikke lang tid efter fik bandet den ide at begynde at leje udstyret ud, og det udviklede sig til, at de i det små begyndte at købe og sælge udstyr.

- I 86 eller 87 åbnede vi en lille butik i Labæk nede ved siden af Cafe Svanen. Den var på 50 kvadratmeter, og der var virkelig ikke meget plads, så der stod papkasser over det hele, kan jeg huske, fortæller Niels Jørgensen.

I begyndelsen af 90'erne fik de et større lokale i Rosen.

- På et tidspunkt fik Kim os overtalt til at købe vores konkurrent i byen, G-Nøglen, og en overgang drev vi to butikker, fortæller Niels Jørgensen.

Han stoppede selv samarbejdet med de øvrige i 93 for at koncentrere sig om en karriere som musiklærer.

- Det var et stort arbejde at være selvstændig, men Kim elskede at have travlt. Og så var han meget ambitiøs på kundernes vegne. Han gjorde meget for at sælge dem det bedste udstyr, fortæller Niels Jørgensen.

Gaya Musik flyttede først til Ahlgade og siden til sin nuværende placering i Smedelundsgade.

Her var den som nævnt lukket kortvarigt efter Kim Alrings død, men er nu åbnet igen.

Begraves på fredag

Butikken vil have begrænset åbningstid, og i denne uge vil der være ekstra lukket fredag og lørdag i anledning af Kim Alrings begravelse.

Han bliver begravet fra Skt. Nicolai Kirke fredag klokken 12.30.

Efter ceremonien bliver der optog fra kirken forbi Gaya Musik og til Østre Kirkegård, hvor der vil være kiste-nedsættelse.

Bagefter vil Kim Alring blive mindet på Elværket under temaet Rock and roll.

Familien skriver, at venner, kolleger, familie og bekendte vil være velkomne til at deltage i hele arrangementet.