Gasledning blev gravet over

Brandfolk fra Vestsjællands Brandvæsen blev mandag ved 10.45-tiden kaldt til Bakkekammen i Holbæk, hvor der var gået hul på en gasledning i forbindelse med gravningen af et større hul i nærheden af en sti.

Brandfolkene sørgede for at spærre af og forhindre, at gassen blev antændt, indtil der kom en montør fra gasselskabet, som kunne reparere ledningen.