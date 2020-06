Se billedserie Helle frederiksen og Karsten Valentin får nyt show-room, men stadig på adressen Holbækvej 99 i Jyderup. De har fået indrettet et forretningslokale, som de lejer af Mikkel Winskov (th.) fra El-Huset Jyderup ApS. Foto: Elisa Hauerbach.

Gardinforretning får mere plads

Holbæk - 01. juni 2020

Adressen bliver den samme, når Valentin Gardiner lukker dørene op til deres nye show-room i Jyderup.

Forklaringen bag den foregående sætning er enkel. I forbindelse med at Lampehuset, som Valentin Gardiner tidligere lejede sig ind hos, lukkede deres fysiske butik, blev der indgået aftale imellem bygningens nye ejer, Mikkel Winskov, om at Valentin Gardiner kunne fortsætte deres aktiviteter på Holbækvej 99 i Jyderup.

- Vi har nu fået et helt nyt lokale, flot istandsat og med 80 kvadratmeter plads til vores vareprøver. Vi glæder os til at kunne byde velkommen indenfor til kunderne, og har planlagt at holde show-roomet åbent to dage om ugen, fortæller indehaveren, Karsten Valentin og hustruen Helle Frederiksen.

Parret fortæller også, at der er flere spændende nyheder på vej og at de vil blive præsenteret i Jyderup indenfor kort tid. I øjeblikket er der travlt med at få indrettet det nye butikslokale, samtidig med at de driver deres forretning i Asnæs og leverer produkter til deres kunder.

- Vi har haft meget travlt i den tid, der måske har været stille for andre. Der har været stor efterspørgsel på blandt andet solafskærmning. Det er tydeligt at der har været tid og lyst til at få gjort noget ved vores kunders hjem og/eller sommerhuse. At vores service er værd at satse på, kan vi også se på bestillingerne, der både kommer fra lokalområdet men også fra hovedstadsområdet, fra kunder eller relationer til kunder, der kender vores forretning fra Odsherred eller Jyderup, udtaler de.