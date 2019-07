Holbæk Garden har brug for god plads, når der skal øves - også indendørs. Derfor håbede garden at få hal-tid i Holbæk Sportsby, men er i stedet blevet tilbudt Bjergmarkhallen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Garden mistede hal-tid på Stenhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Garden mistede hal-tid på Stenhus

Holbæk - 26. juli 2019 kl. 08:00 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Garden har i flere år øvet i hallerne på Stenhus Gymnasium. I foråret fik garden melding om, at Stenhus selv skulle bruge halfaciliteterne. Holbæk Garden har brug for god plads, når der for eksempel skal trænes til tattoo, og håbede derfor at få tid i Holbæk Sportsby. Det kunne ikke lade sig gøre. I stedet blev garden så tilbudt Bjergmarkhallen - og det er det, der nu har sat Idrætsforeningen Ryttergården i et dilemma.

Det handler om en træningstid torsdag aften, der nu går fra IF Ryttergården til Holbæk Garden.

- Vi var mest interesserede i Holbæk Sportsby og håbede at komme til der, men det blev altså ikke til noget, og nu har vi så fået tid i Bjergmarkhallen i stedet. Vi har behov for en stor hal, for vi har op til 50 personer i gang. Det er Holbæk Kommune, der fordeler hal-tiderne. For os er det ikke så afgørende, hvor vi er, men at der er god plads, siger Anja Stiil, formand for Holbæk Garden.

IF Ryttergården er blevet tilbudt træningstid i Bjergmarkhallen fredag i stedet for torsdag, men kan ikke bruge fredagen, fordi der ikke vil være lønnet personale til rådighed en fredag aften.

- For os er situationen den samme. Vi har instruktører, der kun har mulighed for at være med torsdag. Sådan har det været i flere år, siger Anja Stiil.

Holbæk Gardens formand tilføjer, at garden gennem mange år har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde med Stenhus, men at man nu ikke kan fortsætte dér. Hallerne er fuldt belagt.

- Vi mødte stor velvillighed og fik lov at blive lidt længere på Stenhus, end der var lagt op til, fordi vi skulle forberede os til stort mesterskab, siger Anja Stiil.

- Det er kommunen, der fordeler hal-tider, og det må være kommunen, der byder ind med noget andet, hvis det er det, der skal til. Vi vil gerne samarbejde, siger Holbæk Gardens formand.

- For mig at se må der være ledige hal-tider andre steder, når nu flere foreninger er flyttet ud i Holbæk Sportsby. Det må være en logisk konklusion, mener Anja Stiil.

Holbæk Garden har i øvrigt tidligere øvet i Bjergmarkhallen.

Den seneste fordeling af tider i Bjergmarkhallen har sat Idrætsforeningen Ryttergården i et dilemma. Foreningen er for psykisk sårbare, der har behov for at træne i vante og trygge rammer.

I foreningen understreger man, at man ikke kan flytte aktiviteterne fra torsdag til fredag, fordi der ikke vil være lønnet personale til rådighed fredag aften.

relaterede artikler

Forbund kritiserer Holbæk Kommune 24. juli 2019 kl. 12:41

Tvinges ned på halv tid i idrætshallen 24. juli 2019 kl. 05:56