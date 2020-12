Gang i salget af nytårsskyts

Se billedserie Jonas Sunker fra Holbæk Gokart Land forventer, at han og medarbejderne vil have haft et mersalg, når fyrværkeriteltet tømmes efter torsdagens salg. Foto: Mie Neel

Holbæk - 30. december 2020

I det store telt på Omfartsvejen ved Holbæk har Holbæk Gokart Land fuld gang i salget af fyrværkeri.

Batterier, raketter og andet nytårsskyts er præsenteret på et par opstillede borde, men der er god plads mellem dem og mulighed for at spritte sine hænder af.

Og endelig er der forskellig ind- og udgang i teltet.

For vi lever i en coronatid med forskellige restriktioner, der skal forhindre smitten af Covid-19 i at sprede sig.

Det betyder også, at den kommende nytårsaften ikke kan afvikles som tidligere år, men umiddelbart ser det ikke ud til at påvirke salget af fyrværkeri - tværtimod.

- Det ser positivt ud med salget, og jeg har en forventning om, at vi får et mersalg på 10-20 procent. Vores store dage plejer altid at være den 30. og den 31. december, og det tror jeg ikke ændrer sig, selv om folk har været ude i god tid i år, fortæller Jonas Sunke fra Holbæk Gokart Land.

Siden 1. december har han og medarbejderne solgt fyrværkeri online.

Det betyder, at man kan sidde hjemme og bestille fyrværkeriet og derefter hente det i det store fyrværkeritelt eller få det leveret på hjemadressen.

Og netop online-salget er steget i år, fortæller Jonas Sunker.

- Vi har indtil videre solgt 80 procent mere fyrværkeri via vores hjemmeside. Men størstedelen af vores salg foregår stadigvæk fra teltet, siger han.

70 procent på to dage XL Byg sælger fyrværkeri fra både Holbæk, Jyderup og Kalundborg.

Og i Holbæk fortæller Patrik Ekberg, at han har en forventning om, at årets salg kommer på minimum niveau med tidligere år.

Men at det først vil vise sig på salget fredag og lørdag.

- 70 procent af vores salg foregår på de to sidste dage. Og sådan har det altid været, siger han.

Patrik Ekberg fortæller, at mange kunder er usikre på, om de i det hele taget må møde op i teltet.

-Mange tror, at de kun må købe fyrværkeri online på grund af restriktionerne. Men de må gerne komme fysisk og købe deres fyrværkeri i vores telt, hvor vi selvfølgelig følger corona-restriktionerne med afstand og afspritning, fortæller han.

Tidligere år har XL Byg i Holbæk haft salg af fyrværkeri indendøre, men det er nu blevet flyttet ud i et telt på parkeringspladsen.

- Ligesom blandt andet afdelingerne i Jyderup og Kalundborg, fortæller Patrik Ekberg.

Teltsalg i Mørkøv Ved Mørkøv sælger entreprenør Morten Sønksen fyrværkeri via et telt på Ibs Huse.

Han kan indtil videre konstatere, at der ikke har været et større mersalg, eller at der er blevet solgt mindre.

- Umiddelbart vil jeg sige, at det bliver nogenlunde som sidste år. Men jeg har stadigvæk en forhåbning om, at salget stiger, fordi folk samles i mindre grupper og dermed skal bruge mere fyrværkeri, fortæller han.