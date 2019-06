Billedet er taget tirsdag ved middagstid, hvor stenfiskeren »Henry« fra Bovin Søentreprise lå klar til at bugsere »Arwen« til Gilleleje, men kort efter stod det klart, at det ikke blev i denne omgang. Foto: Kaj Ove Jensen

Gammelt skib bliver hele sommeren

Holbæk - 27. juni 2019 kl. 06:41 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt var klar til, at et uønsket skib skulle fjernes fra havnen. Nu bliver det måske i stedet om tre måneder.

Siden 2016 har det gamle, ramponerede passagerskib »Arwen« ligget i Holbæk Havn. Mange har gennem årene ønsket det fjernet, og det har i nogle omgange forlydt, at det nu kunne være tæt på.

Tirsdag var det tættere på end nogensinde. Men det glippede alligevel i sidste øjeblik, skriver dagbladet Nordvestnyt.

En båd lå ellers klar på siden af skibet for at bugsere det til havnen i Gilleleje. Men da Bovin Søentreprise ringede til havnefogeden i ­Gilleleje med en melding om, at »Arwen« var på vej, lød den klare besked, at skibet var uønsket.

Der var åbenbart gået noget galt i kommunikationen mellem den nye ejer af »Arwen« og havnefogeden i Gilleleje.

- Der var aldrig indgået nogen aftale om, at skibet kunne ligge i havnen. Og da han hørte, hvad det var for et skib, ville han ikke have det liggende på havnens område i løbet af sommeren, forklarer Lars W. Hansen, der er havnemester i Holbæk gl. Havn.

Nu er det i stedet planen, at »Arwen« kan blive bugseret direkte på bedding i Gilleleje efter sommeren. Det skal efter planen ske formentlig ske omkring månedsskiftet september-oktober (uge 40). - Det var tæt på - jeg er ked af, at det ikke lykkedes. Men jeg forstår godt, at de ikke vil have skibet liggende i Gilleleje, hvor der er mange lystbåde om sommeren. Og når den er ude af Holbæk Havn, sætter jeg bom og hængelås for - så vil jeg ikke have den tilbage, fastslår Lars W. Hansen.

Det var Bovin Søentreprise, Rørvig, ved Rasmus Bovin, der skulle have stået for opgaven med at bugsere »Arwen« til Gilleleje med stenfiskeren »Henry«.

For nogle uger siden købte en mand fra København, der ønsker at være anonym, skibet, som han formentlig vil bruge som husbåd, når det er sat i stand.