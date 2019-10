Holbæk Have-arealet, her Borgmestergårdsvej, bliver nu genudbudt, da et tidligere udbud ikke gav noget resultat. Foto: Jens Wollesen

Gammelt idrætsområde udbydes igen

Holbæk - 27. oktober 2019

Et nyligt udbud af et delområde i Holbæk Have med flere gamle idrætsfaciliteter førte ikke til noget resultat. Derfor har Holbæk Kommunalbestyrelse fastsat vilkårene i et nyt udbud.

Det tidligere udbud havde budfrist 20. august. Her var der mulighed for alene at byde på delområde 5 eller på hele området. Delområde 5 omfatter blandt andet tennis­anlæggene.

Holbæk Kommunalbestyrelse fastsatte på den lukkede del af mødet i onsdags vilkårene for det nye udbud.

Det er besluttet, at hele den ledige del af området Holbæk Have udbydes til salg. Det er med krav om, at der købes mindst 25 procent af arealet og med mulighed for at få køberet til resten.

Hvis en køber alligevel ikke vil udnytte sin køberet inden for en fastsat frist, kan kommunen sælge de resterende byggefelter i et nyt udbud. Det er et vilkår i det førstkommende udbud, at alt tegningsmateriale er kommunens ejendom.

Krav om skitseplan for området I det nye udbud skal der ikke gives bud på et konkret byggeprojekt, men en skitseplan for områdets disponering og inddeling i tre-seks bygge­felter. Ved vurderingen af tilbuddene vil der - i en ikke prioriteret rækkefølge - indgå følgende kriterier: Købesum, dispositionsplan, udbygningshastighed, erfaring fra andre større projekter, økonomisk styrke og finansieringsplan.

Udbuddet vil være uden en angivet pris på arealet. Efter en udbudsperiode på fire uger vil kommunalbestyrelsen i en ny beslutningssag få forelagt de indkomne tilbud.

Det forventes at kunne ske i december. Det kan også blive i januar, hvis der bliver behov for en dialog med tilbudsgiverne, før tilbuddene kan godkendes.