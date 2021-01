Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det er her, maden til gæsterne skal laves fra april - hvis restauranten til den tid må have åbent, og håndværkerne bliver færdige med at ombygge det 125 år gamle bageri og fordoble køkkenareal og antal siddepladser.

Gammelt bageri bygges om og forvandles til »newyorker« café

Udvidelsen sker ved delvist at rive væggen ned til naboen det tidligere Bakery by Vendelbo (Bageriet Vendelbo). Her har der i 125 år været bageri og bagerbutik.

Håndværkerne er i fuld gang, byggematerialer ligger klar overalt, og planen om at slå døren op til april kan virke noget optimistisk. Det bekymrer ikke manden bag ideen om en café i »newyorkerstil«. Hellere være forsinket og bekoste lidt mere end gå på kompromis med kvaliteten, understreger Ahmet Bozkurt, der er i gang med at bygge udvide caf`Zehros på Ahlgade i Holbæk og på den måde doble op på sidde­pladser og køkken­areal, indrette vinkælder og få plads til selskaber

