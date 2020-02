Gammel kending indlagt efter stenkast

- De gæster, som sad lige inden for vinduet på Landgreven, var tæt på at blive ramt af stenen og glasskår fra ruden. Og stenen blev kastet med sådan en kraft, at den væltede en barstol, fortæller Martin Bjerregaard, som oplyser, at politiet efterfølgende fandt manden i Smedelundsgade, hvor han blev anholdt og sigtet for afpresning og for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed. Desuden fik manden forbud mod at komme på Landgreven.